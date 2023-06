Im Video: Hai verfängt sich vor Mallorca in Angelhaken

Eine Gruppe Angler wollte auf Mallorca eigentlich Thunfische fangen. Dann biss ein Grauhai an - und kam nicht mehr weg. Die Männer auf dem Boot mussten helfen.

Die Besatzung an Bord der "Estopeig" fing am Wochenende ungewollt einen riesigen Hai ein. Eigentlich wollten die Freizeitfischer vor dem Cap Formentor an der Küste Mallorcas Thunfische angeln. Die Gegend ist auch für ihre Feiermeilen bekannt. Einige Kilometer vor der Küste biss ein etwa drei Meter langer Grauhai an. Tiere dieser Art halten sich normalerweise in Bodennähe auf. Zuerst war der Gruppe nicht klar, was sich in der Angelschnur verfangen hatte. Als der Hai sich näherte und sie das Raubtier erkannten, stellten die Fischer sofort den Motor ab, um den Hai nicht zu erschrecken oder zu verletzen. Was dann passiert, sieht man im Video, das einer der Angler aufnahm.

Im Video: Fischer müssen auf Mallorca Grauhai von Anglerhaken befreien

Am Wochenende fingen Angler vor der Küste von Mallorca auf Versehen einen etwa drei Meter langen Hai ein. Die Männer mussten dem Tier helfen, sich vom Haken zu befreien. Video: Gaceta Náutica

Der Angelhaken hatte sich am Maul des Hais verfangen, das Tier kam alleine nicht mehr los. Mehrere Minuten lang versuchte die Besatzung vor der Küste Mallorcas, den Grauhai an sich heranzuziehen, um den Haken zu entfernen. Einem der Männer gelang es schließlich, er schnitt die Angelleine durch. Bevor der Stumpfnasen-Sechskiemerhai wegschwamm, streichelte der Fischer ihn. Es gibt keine bekannten Fälle, in denen ein Grauhai einen Menschen angriff. Er ernährt sich von Knochenfischen, kleineren Knorpelfischen, Krebstieren und anderen Weichtieren.

Immer wieder Hai-Sichtungen vor Mallorca

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Hai-Sichtungen vor Mallorca. Vor einigen Tagen tauchte ein Blauhai im Hafen von Ciutadella bei Menorca auf. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF sind Blauhaie oft im Mittelmeer zu finden – jedoch in bis zu 350 Metern Tiefe. Die Küste meiden sie eher.

