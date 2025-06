Streit in Regionalbahn artet zu Schlägerei aus

In einer Regionalbahn ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen. Wie die Bundespolizei Kassel mitteilte, sei der Streit am späten Freitagabend ausgebrochen. Demnach sei ein 52-Jähriger in einen verbalen Streit mit drei weiteren Männern im Alter von 29 bis 41 Jahren geraten sein. Die drei Männer hätten den 52-Jährigen dann körperlich angegriffen, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Der Lokführer habe daraufhin die Polizei gerufen. Da die Männer auch versucht haben sollen, in den Führerstand einzudringen, habe sich der Lokführer zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht. Am Bahnhof Sontra (Werra-Meißner-Kreis) habe dann einer der Männer, ein 33-Jähriger, die Notbremse gezogen, da sich seiner Aussage zufolge die Türen nicht öffnen ließen.

Die Polizei habe die Situation beruhigen können. Gegen die Männer wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.