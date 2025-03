Unbekannte sorgen für heftigen Wasserschaden

Einen schwerwiegenden Wasserschaden haben Unbekannte in einem Haus in Mannheim verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden in dem unbewohnten und sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus auf etwa 150.000 Euro.

Die Täter sollen zwischen Freitag und Montag in eine leerstehende Wohnung eingedrungen sein und das Ventil eines Wasseranschlusses aufgedreht haben. Dadurch verteilte sich das Wasser nach Angaben der Ermittler in der ganzen Wohnung und drang durch die Decke. So gelangte Wasser in vier Wohnungen und den Keller des Hauses. Zudem wurde die Fassade beschädigt. Die Eigentümergesellschaft entdeckte den Schaden am Montag.