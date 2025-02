Sanitäterin soll Kollegen vergiftet haben: Verdacht des versuchten Mordes

Eine 24-jährige Auszubildende zur Notfallsanitäterin ist im Landkreis Ludwigsburg festgenommen worden. Ihr wird der vierfache versuchte Mord vorgeworfen, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Donnerstag mitteilte. Sie wird verdächtigt, drei Kollegen vergiftet zu haben.

Die Verdächtige sei bereits am 30. Januar festgenommen worden, heißt es in der Pressemitteilung (externer Link). Seitdem sitzt die 24 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft.

Sanitäterin in Ludwigsburg soll drei Männer vergiftet haben

Wie die Beamten schildern, gehe es um Taten im Zeitraum zwischen Oktober 2023 und April 2024. In dieser Zeit habe die Frau als Auszubildende zur Notfallsanitäterin in einer Wache eines Rettungsdienstes im Landkreis Ludwigsburg gearbeitet. Die damals 23-Jährige soll während ihrer Tätigkeit in vier Fällen verschreibungspflichtige Medikamente in die Getränke von drei Kollegen gemischt haben.

Bei den Geschädigten handelt es sich um drei Männer im Alter von 53, 29 und 25 Jahren. Diese hätten „erhebliche gesundheitliche Beschwerden erlitten“, erklärt die Polizei, „die zumindest potentiell, in einem Fall sogar konkret lebensbedrohlich waren“. In drei der Fälle hatten die Männer im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Ludwigsburg: Vorwurf des versuchten Mordes gegen 24-Jährige

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg habe umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, die den Verdacht gegen die Auszubildende erhärteten, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn habe daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erwirkt.

Die Verdächtige wurde noch am Tag ihrer Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde aufrechterhalten und die 24-Jährige in ein Gefängnis eingewiesen. Nach einem möglichen Motiv für die mutmaßliche Tat ermittelt die Kriminalpolizei. Der Verdächtigen droht im Falle eines Prozesses und einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren.