"Viktor Bringt's": Start, Folgen und mehr Infos zur Prime-Komödie

"Viktor Bringt's" startet Ende Mai 2024 im Stream mit Moritz Bleibtreu. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und den Serien-Trailer.

Mit "Viktor Bringt's" bringt Amazon Prime Video eine neue deutsche Original-Serie auf die Bildschirme. Die Serie wird in drei Ländern zum Stream bereit stehen: in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Die Handlung der Comedy-Serie, die von Marcus Pfeiffer geschrieben wurde, basiert auf den Erlebnissen des Berliner Service-Technikers Viktor Kudinski, gespielt von Moritz Bleibtreu. Gemeinsam mit seinem Sohn installiert der Techniker Elektrogeräte bei oftmals eher skurrilen Kunden.

Sie wollen wissen, ab wann die Serie startet? Wie und wo sie im Stream zu sehen ist? Wie viele Folgen die neue Serie enthält? Wer im Cast alles mitspielt? Und: gibt es einen Trailer schon zum sehen? Wir beantworten all das hier für Sie.

"Viktor Bringt's": Start der Serie

Die erste Staffel von "Viktor Bringt's" feiert am 30. Mai 2024 Premiere. Die Serie bietet einen Blick auf das Zusammenleben und Arbeiten eines ungleichen Duos, das sich durch die Welt der Elektrogeräte kämpft und dabei nicht nur mit technischen Problemen kämpft.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

"Viktor Bringt's": Wann laufen die Folgen?

Die neue Serie umfasst insgesamt acht Episoden, die jeweils eine Länge von 30 Minuten haben. Ob die Episoden zusammen auf einmal erscheinen, wöchentlich oder gestaffelt, das wird sich noch zeigen. Wir beantworten es, sobald wir es wissen, an dieser Stelle.

Auch den Überblick zu den Folgen und den Epiodentiteln, aktualisieren wir, sobald die bekannt sind:

Pilotfolge:Titel unbekannt

Folge 2: Titel unbekannt

Folge 3: Titel unbekannt

Folge 4: Titel unbekannt

Folge 5: Titel unbekannt

Folge 6: Titel unbekannt

Folge 7: Titel unbekannt

Folge 8: Titel unbekannt

Besetzung: Wer ist im Cast von "Viktor Bringt's"?

Moritz Bleibtreu, ein bekannter deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und mittlerweile auch Regisseur, dürfte vielen Filmfans ein Begriff. Seinen Durchbruch erlebte er im Jahr 1997 als Gangster Abdul in dem Roadmovie "Knockin' on Heaven's Door". Nun spielt er die Hauptrolle Viktor.

Neben Bleibtreu gehören Enzo Brumm und Caroline Peters zur Haupt-Besetzung von "Viktor Bringt's". Weitere Darsteller in der Comedy-Serie sind laut IMDB folgende:

Rolle Schauspieler Viktor Kudinski Moritz Bleibtreu Mika Winters Enzo Brumm Dr. Marie Benning Caroline Peters Richard Schauer Heino Ferch Anna Bella Dayne Sami David Kross Mia Lisa Marie Potthoff Nora Brehmer Jasna Fritzi Bauer Ruby Soma Pysall Jacob Brehmer Jacob Matschenz Hanna Winters Alexandra Neldel Sophia Caro Cult Carlos Daniel Zillmann Felix Daniel Rodic Joy Gro Swantje Kohlhof unbekannt Julia Frantzke unbekannt Christiane Ziehl unbekannt Mex Schlüpfner unbekannt Vittorio Pirbazari unbekannt Samir Salim

"Viktor Bringt's": Handlung

Die Serie dreht sich um die Erlebnisse von Viktor und Mika Kudinski, einem recht ungleichen Vater-Sohn-Gespann, das gemeinsam Elektrogeräte bei meist skurrilen Kunden installiert. Doch dabei kommt es vor, das die beiden nicht nur technische Probleme lösen müssen, sondern auch Lebensweisheiten austauschen. Während Viktor als erfahrener Service-Techniker oft pragmatische Lösungen bevorzugt, vertritt sein Sohn Mika als Philosophie-Student eher andere Ansichten. Diese Unterschiede führen nicht selten zu Konflikten.

"Viktor Bringt's": Gibt es einen Trailer?

Der Trailer zur Serie "Viktor Bringt's" bietet einen ersten Einblick in die Alltags-Abenteuer von Viktor und seinem Sohn, die die Zuschauer in der Serie erwarten. Hier kommt der Trailer:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Viktor Bringt's" im Stream sehen

Um "Viktor Bringt's" zu sehen, ist ein Abonnement bei Amazon Prime Video erforderlich. Das günstigste Abo des Streaming-Dienstes kostet 4,99 Euro im Monat mit Werbung. Es stehen jedoch auch andere Abonnementmodelle sowie die Möglichkeit einer jährlichen Zahlung für den Dienst zur Verfügung.