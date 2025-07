Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ nach Folge 4 am 28. Juli 2025?

In der „Villa der Versuchung“ verzichten vierzehn Promis zwei Wochen lang auf jeglichen Luxus. Die Reality-Show verlangt ihren Teilnehmern somit einiges ab. Als Preis für ihr Durchhaltevermögen winkt ein Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro, doch es gibt wie immer einen kleinen bis mittelgroßen Haken: Wer sich doch einen gewissen Komfort erlaubt, lässt die Summe des Preisgeldes damit automatisch schrumpfen. Sprich, jedes leckere Getränk, jedes Kissen, jede kleine Annehmlichkeit kostet – nicht nur Geld, sondern auch die Sympathien innerhalb der Gruppe. Bei vierzehn prominenten Kandidatinnen und Kandidaten auf engem Raum sind Reibereien somit praktisch vorprogrammiert.

Die Show läuft im Free-TV bei SAT.1 und ist parallel außerdem auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Moderiert wird das Format von Verona Pooth, die die vierzehn Promis durch ihren neuen Alltag ohne Luxus, dafür aber mit Versuchungen, Spannungen und Strategien begleitet. Nach und nach müssen natürlich immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer die „Villa der Versuchung“ verlassen. Wer ist raus nach Folge 4 am 28. Juli 2025? Wer ist noch dabei? Hier gibt es die entsprechenden Infos dazu.

Wer ist in Folge 4 von „Villa der Versuchung“ 2025 rausgeflogen?

In Folge 4 von „Villa der Versuchung“ am 28.7.25 mussten gleich zwei Promis das Feld räumen. Nachdem Brenda und Gigi sich gegen der Rest der Truppe verbündet und sich den einen oder anderen Luxus gegönnt hatten, hielten sich die Sympathien ihrer Mitbewohner für sie in engen Grenzen. Besonders Gigi zog den Unmut der anderen auf sich. Zur Strafe wurde er dafür von Patricia und Georgina direkt rausgewählt, nachdem diese das Machtspiel gewonnen hatten. Aber es blieb nicht nur bei Gigis Exit: Als es um die Abrechnung am Ende ging, konnte sich Kandidat Ronald trotz Kopfgeldes von 5.000 Euro nicht mehr retten. Der 66-Jährige hatte sich in den Augen seiner Leidensgenossen einfach zu viele Extravaganzen geleistet, wie etwa jede Nacht im Master-Bedroom zu verbringen. Er wurde ebenfalls rausgewählt und musste die „Villa der Versuchung“ somit verlassen.

Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ 2025?

Nach vier Folgen musste bereits der eine oder andere Promi die Segel streichen. Hier einmal die ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

Kate Merlan (raus in Folge 3)

Gigi Birofio (raus in Folge 4)

Ronald Schill (raus in Folge 4)

„Villa der Versuchung“: Wer ist weiter dabei nach Folge 4 am 28. Juli 2025?

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei „Villa der Versuchung“ weiterhin im Rennen um das begehrte Preisgeld:

Raúl Richter

Georgina Fleur

Patricia Blanco

Steven „Seven“ Graf Bernadotte

Sara Kulka

Manni Ludolf

Kate Merlan

Kevin Schäfer

Brenda Brinkmann

Jasmin Herren

„Villa der Versuchung“ 2025: Folge 4 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der vierten Folge von „Villa der Versuchung“ im TV wird leider nicht angeboten. Das ist aber kein Grund für schlechte Stimmung, denn die Lösung für das Problem nennt sich in diesem Fall Joyn. Auf der Streaming-Plattform können Sie die einzelnen Folgen der Reality-Show jederzeit nachträglich anschauen, falls Sie die Übertragung im Free-TV verpasst haben sollten. Das Basisangebot von Joyn mit Werbung ist kostenlos.

Wann läuft die nächste Folge von „Villa der Versuchung“ 2025?

Laut den Sendeterminen von „Villa der Versuchung“ läuft die fünfte Folge der Show am Montag, dem 4. August 2025 ab 20.15 Uhr im TV bei SAT.1. Generell werden die Episoden immer montagsabends zur selben Uhrzeit ausgestrahlt.