"Virgin River", Start, Handlung und Trailer zu Staffel 4

Staffel 4 von "Virgin River" startet im Juli auf Netflix. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem zeigen wir den Trailer.

Alle Drama-Fans dürften sich nun freuen, denn "Virgin River" geht mit Staffel 4 in eine neue Runde. Im Juli wird die Fortsetzung auf Netflix an den Start gehen - und verspricht Spannung pur und große Emotionen!

Sie möchten wissen, wann es los geht und was passieren wird? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos zu "Virgin River" für Sie zusammen gefasst: Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem: ein offizieller Trailer.

"Virgin River": Wann ist Start von Staffel 4?

Wann geht es weiter mit der Fortsetzung von "Virgin River"? Staffel 4 der gefeierten Drama-Serie geht am 20. Juli 2022 bei Netflix an den Start. Ab 9 Uhr morgens werden die einzelnen, neuen Folgen alle gleichzeitig auf der Streaming-Plattform veröffentlicht.

Das sind die Folgen in Staffel 4 von "Virign River"

Die vergangenen 3 Staffeln von "Virgin River" umfassten jeweils zehn Episoden. Doch die Fortsetzung wird länger. Fans der Serie dürfen sich auf zwei Folgen mehr freuen, somit also auf zwölf insgesamt. Hier haben wir eine Übersicht mit allen Folgen und deren Titel für Sie - fehlende, noch nicht veröffentlichte Folgen-Namen werden wir entsprechend ergänzen, sobald es weitere Infos gibt:

Folge 1: Titel noch nicht bekannt

Folge 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 3: Titel noch nicht bekannt

Folge 4: Titel noch nicht bekannt

Folge 5: Titel noch nicht bekannt

Folge 6: Titel noch nicht bekannt

Folge 7: Titel noch nicht bekannt

Folge 8: Titel noch nicht bekannt

Folge 9: Titel noch nicht bekannt

Folge 10: Titel noch nicht bekannt

Folge 11: Titel noch nicht bekannt

Folge 12: Titel noch nicht bekannt

Diese Schauspieler sind im Cast von "Virgin River", Staffel 4

Eine offizielle Darsteller-Liste gibt es noch nicht. Doch nachdem klar ist, dass der Hauptcast auch in Staffel 4 wieder mit dabei ist, gehen wir auch von einem Wiedersehen mit den bekannten Schauspielern aus. Was Netflix bereits bestätigt hat: Drei neue Darsteller werden dem Cast hinzustoßen. Ihre Namen: Barbara Polland, Dan Payne und Tom Butler.

Solange es noch keine offizielle Liste gibt, haben wir Ihnen hier den Cast - bzw. den Hauptcast - der vergangenen Staffeln inklusive der Neuzugänge zusammen gefasst:

Rolle Schauspieler Melinda "Mel" Monroe Alexandra Breckenridge Jack Sheridan Martin Henderson Doc Mullins Tim Matheson Hope McCrea Annette O'Toole John "Preacher" Middleton Colin Lawrence Dan Brady Benjamin Hollingsworth Lizzie Sarah Dugdale Joey Barnes Jenny Cooper Sam Sheridan Tom Butler Melissa Barbara Polland Nate Brenner Dan Payne Dr. Cameron Hayek Mark Ghanimé Denny Cutler Kai Bradbury Brie Sheridan Zibby Allen

Charmaine Roberts Lauren Hammersley Ricky Grayson Gurnsey Mark Monroe Daniel Gillies Connie Nicola Cavendish

Staffel 4 von "Virgin River": Die Handlung

Mels Leben startet einigermaßen optimistisch in die neue Staffel: Sie weiß zwar nicht, ob ihr verstorbener Mann Mark, oder Jack der Vater ihres Babys ist, doch ihr Traum, Mutter zu sein, der in der Vergangenheit immer stärker wurde, geht in Erfüllung. Doch wird Jack mit der Ungewissheit zurecht kommen? Wird es ihm reichen, dem Kind ein Vater zu sein, ohne zu wissen, ob er auch sein leiblicher ist? Zwar unterstützt er Mel, wo er kann und freut sich auch sehr, doch die Frage nach der Vaterschaft lässt ihn nicht los. Wird die Beziehung der beiden all die Ungewissheit überleben? Und wie wird sie Stand halten, wenn plötzlich noch eine dritte Partie mitmischt? Denn ein attraktiver neuer Arzt erscheint, und dieser sehnt sich nach der Gründung einer eigenen Familie.

Preacher geht eine romantische Bindung ein, doch nach der Abwesenheit von Paige konnte er mit Christopher eine Art Vater-Sohn-Beziehung aufbauen. Daher hofft er sehr, trotzdem mit den beiden vereint zu sein.

Hope hatte im Staffelfinale von Staffel 3 einen schweren Unfall auf dem Weg zu Lillys Beerdigung. Ihr Zustand: kritisch. Doch sie überlebt, und erholt sich langsam aber sicher. Doch sie hat eine Hirnschädigung erlitten, an deren psychologischen Folgen nun sowohl sie als auch Doc zu knabbern haben, denn diese kommen mit beachtlichen Auswirkungen.

Brie liebt Brady. Die beiden haben gerade eine Affäre begonnen, als letzterer beschuldigt wurde, auf Jack geschossen zu haben. Nun setzt Brie alles daran, seine Unschuld zu beweisen. Doch dieser Weg wird kompliziert, denn ganz unerwartet geht sie eine engere Beziehung mit Mike ein - was sie einen Schritt näher an Calvins gefährliches, gewalltätiges Netzwerk bringt.

Wie es allen ergehen wird, ob Beziehungen scheitern, Leben in Gefahr geraten, oder a, Ende doch alles gut ausgeht, das erfahren Sie in Staffel 4 von "Virgin River".

"Virgin River", Staffel 4: Gibt es einen Stream?

Ansehen können Sie sich Staffel 4 von "Virgin River", wie auch schon die vorherigen Staffeln, über die Streaming-Plattform Netflix. Hier werden alle neuen Folgen am 20. Juli 2022 veröffentlicht, und stehen Ihnen dann bereit.

Ein Abonnement für den Streaming-Dienst beläuft sich derzeit auf 7,99 Euro. Doch für ein solches gibt es mehrere Optionen, wie beispielsweise das Teilen eines Accounts mit im selben Haushalt wohnenden Personen. Danach stehen Ihnen dann beliebte Filme und Serien zum Ansehen zur Verfügung - jederzeit.

"Virgin River": Offizieller Trailer zu Staffel 4

Einen offiziellen Trailer zur Fortsetzung der beliebten Drama-Serie "Virgin River" gibt es aktuell noch nicht. Doch es gibt bereits kurze Videos, die Ihnen einen Einblick in die neue Staffel verschaffen: