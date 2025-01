Vitamin B6: Diese Nebenwirkungen können bei der Einnahme auftreten

Vitamin B6 unterstützt den Körper beim Protein- und Aminosäurestoffwechsel und hilft bei der Bildung roter Blutkörperchen. Es ist aber auch ein essenzielles Vitamin für die Psyche. Können trotz der Vorteile bei der Einnahme von Vitamin B6 auch Nebenwirkungen auftreten?

Vitamin B6: Gibt es Nebenwirkungen bei der Einnahme?

"Alles an B-Vitaminen, was nicht mehr gebraucht wird (...) fließt über die Nieren mit dem Urin wieder aus uns heraus", schreibt Ärztin und Stoffwechselexpertin Helena Orfanos-Boeckel in ihrem Ratgeber "Nährstofftherapie" (Trias-Verlag). Trotzdem hat Vitamin B6 eine Sonderstellung: "B6 ist das einzige B-Vitamin, bei dem man mit hohen Dosierungen (>300 mg täglich) Erfahrungen von Toxizität gemacht hat. Mein Rat ist hier, das Labor zu nutzen, um die individuelle Dosis zu erarbeiten", schreibt die Ärztin.

Wichtig sei es allerdings mit P5P, der aktiven Form von Vitamin B6 zu arbeiten, da laut der Ärztin im Körper häufig auch der Stoff fehlt, um die inaktive B6-Form überhaupt zu aktivieren und verfügbar zu machen. Mit einer Therapie der inaktiven Form könne sich B6 im Blut ansammeln, wodurch bei einer Labordiagnostik fälschlicherweise angezeigt werden würde, „dass zu viel B6 da sei“, schreibt Orfanos-Boeckel in ihrem Ratgeber.

Vitamin B6: Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Helena Orfanos-Boeckel sieht den Begriff „Nebenwirkung“ bezogen auf Vitamin B6 und andere Nährstoffe kritisch. „Das Wort ist für unsere körpereigene Biochemie einfach falsch“, sagt sie uns auf Anfrage. „Es gibt immer nur die ganze Wirkung, die zu viel oder zu wenig sein kann, für das, was man will.“ Sie nutzt dafür einen einfachen Vergleich: „Eine Überschwemmung ist keine Nebenwirkung von Wasser, es ist einfach zu viel Wasser für den bestimmten Ort.“

Demnach können bei einem „zu viel“ unerwünschte Wirkungen auftreten. In einem Factsheet des National Institutes of Health (NIH) sind Nebenwirkungen bei einer Überdosierung mit Vitamin B6 aufgelistet. Diese Symptome können auftreten:

Nervenschäden : Langfristig hohe Dosen können Nervenschäden verursachen, die sich durch Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Brennen in Händen und Füßen bemerkbar machen.

Lichtempfindlichkeit : Vitamin B6 kann Lichtempfindlichkeit verursachen.

Erkrankungen der Haut : Es können schmerzhafte Hautläsionen auftreten.

Verdauungsbeschwerden: Hohe Dosierungen von Vitamin B6 können Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen verursachen.

Obwohl eine größere Menge an Vitamin B6 laut der Verbraucherzentrale "nicht akut giftig" zu sein scheint, können bei einer langfristigen Aufnahme großer Menge eben beschriebene Symptome auftreten. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit schreibt, sei ein "toxikologisches Potenzial für Erwachsene klar zu erkennen."

Ab welchen Dosen treten Nebenwirkungen auf?

Ab wann Vitamin B6 toxisch wird, ist nicht eindeutig geklärt. Dennoch gibt es bestimmte Höchstwerte, die nicht über einen längeren Zeitraum überschritten werden sollten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt beispielsweise, nicht mehr als 3,5 Milligramm Vitamin B6 über Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Zur Orientierung: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt einen täglichen Bedarf von 1,4 Milligramm für Frauen und 1,6 Milligramm für Männer an. Der Wert des BfR bezieht sich ausschließlich auf die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln.

Das Food and Nutrition Board hat die Obergrenze auf 100 Milligramm am Tag für Erwachsene festgelegt. Diese Werte gelten aber sowohl für die Aufnahme über Lebensmittel, als auch über Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem gelten diese Obergrenzen nicht für Personen, die Vitamin B6 aus medizinischen Gründen einnehmen müssen. Die Einnahme hoher Dosen sollte aber unter ärztlicher Aufsicht stehen.

Orfanos-Boeckel schreibt diesbezüglich: "Ohne Labor gebe ich (...) nicht mehr als 25 bis 50 mg/d.“ Die Ärztin arbeitet in ihrer Praxis aber nur mit der aktiven P5P-Form von Vitamin B6. „Dosierungen von >300 mg täglich sollen zu viel sein, Langzeit-Dosierungen von 1000 - 6000 mg täglich sind toxisch. Aber das sind verrückt hohe Dosen von B6, selbst 300 mg täglich brauchte ich noch nie, um einen B6-Mangel auszugleichen", schreibt die Ärztin. Auf dem Markt gäbe es keine Kapseln mit derart hohen Dosen, die man unwissend kaufen könne.

Nebenwirkungen: Wie stellt man fest, ob Vitamin B6 zu hoch dosiert ist?

Qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel sollten bei den Inhaltsstoffen die Referenzmengen, abgekürzt mit RM, angeben. Die Angaben werden meist in Prozenten gemacht. Wenn eine Tablette für ein bestimmtes Vitamin einen RM von 300 Prozent hat, wird der Tagesbedarf demnach weit überschritten.

Wer künftig etwas auf seinen Vitamin-B6-Spiegel achten möchte: Lebensmittel mit viel Vitamin B6 sind Fisch, Leber und Bananen.