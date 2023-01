Wie viele Vitamine hat eine Banane?

Bananen haben viel Vitamin B6, enthalten aber auch Vitamin C und Folsäure. Hier finden Sie den Überblick zu allen Vitaminen für rohe und getrocknete Bananen.

Bananen sind eine wahre Energie-Bombe: Mit 88 Kilokalorien pro 100 Gramm macht das krumme Obst fit für den Tag. Auf leeren Magen sollte die Banane aber nicht unbedingt gegessen werden. Hier sehen Sie, wie viele Vitamine in einer rohen und getrockneten Banane enthalten sind.

Banane: alle Vitamine im Überblick

In der Banane ist besonders viel Vitamin B6 enthalten. Betacarotin kann im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden, es wird deshalb auch Provitamin A genannt. Vitamin B12 und Vitamin D sind nicht in einer Banane enthalten. Vitamin E ist nur in Spuren zu finden und deshalb nicht aufgelistet. Hier der Überblick:

Eine getrocknete Banane enthält mehr Vitamin B6 und Niacin, als eine rohe Banane – allerdings auch weniger Vitamin C. Hier der Überblick:

Vitamin A-Aktivität, RE: 17 µg

A-Aktivität, RE: 17 µg Vitamin A-Aktivität, RAE: 8 µg

A-Aktivität, RAE: 8 µg Betacarotin: 100 µg

Vitamin B1 (Thiamin): 0,1 mg

B1 (Thiamin): 0,1 mg Vitamin B2 (Riboflavin): 0,18 mg

(Riboflavin): 0,18 mg Vitamin B6 (Pyridoxin): 0,81 mg

B6 (Pyridoxin): 0,81 mg Niacin: 2 mg

Folat: 33,3 µg

Pantothensäure: 0,54 mg

Vitamin C (Ascorbinsäure) 4 mg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet RE und RAE? Die Einheiten kurz erklärt

In Lebensmitteln kommen verschiedene Vitamin-A-Verbindungen vor, die unterschiedlich im Körper aufgenommen werden. Diese Verbindungen werden mit zwei Einheiten zusammengefasst: Retinolaktivitätsäquivalente (RAE; Englisch: Retinol Activity Equivalents) und Retinoläquivalente (RE; Englisch: Retinol Equiva­lents). Es gibt zwei verschiedene Einheiten, da die Bioverfügbarkeit sich zwischen den Verbindungen stark unterscheidet und auch die Wechselwirkungen mit anderen Lebensmitteln dabei variieren. Das wirkt sich wiederum auf die Aufnahme im Körper aus. Hier der Überblick für ein besseres Verständnis:

Retinolaktivitätsäquivalent (RAE): Wechselwirkungen mit anderen Inhaltsstoffen werden berücksichtigt. Umrechnung: 1 µg RAE = 1 μg Retinol = 24 µg Provitamin-A-Carotinoide

= 24 µg Provitamin-A-Carotinoide Retinoläquivalente (RE): Maximale Umwandlungsgrate und Aufnahme im Körper werden berücksichtigt. Umrechnung: 1 μg RE = 1 μg Retinol = 6 μg β-Carotin

Weitere Infos gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Bananen sind ein guter Lieferant für Vitamin B6

Mit nur 100 Gramm Bananen können Männer 16 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin B6 decken. Bei Frauen sind es 18 Prozent. Erwachsene Männer ab 19 Jahren benötigen laut der DGE 1,6 Milligramm Vitamin B6 am Tag. Frauen brauchen 1,4 Milligramm.