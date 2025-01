Vitamine bei Arthrose: Diese Nährstoffe unterstützen den Körper

Lebensmittel mit besonders viel Vitamin C

spielt im Rahmen einer Arthrose eine besonders große Rolle, denn dabei kommt es verstärkt zur Oxidation und es werden übermäßig freie Radikale gebildet", schreibt Ernährungs- und Gesundheitswissenschaftler Sven-David Müller in seinem Ratgeber "Die 50 besten Arthrose-Killer" (Trias Verlag). Das Vitamin wirkt im Körper erwiesenermaßen als Antioxidans, kann freie Radikale im Körper binden und oxidativem Stress vorbeugen.

Vitamin C

Vitamin E

wirkt ebenso als Antioxidans und ist deshalb für Arthrose-Patienten besonders wichtig. Außerdem kann es laut Müller Zellschäden verhindern und Zellwände stabilisieren. Bereits 1986 konnte die Wirksamkeit von

Vitamin E

bei einer aktiven Arthrose - also eine Arthrose mit begleitender Entzündung - in einer Studie belegt werden. Die Ergebnisse wurden in der

Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie

veröffentlicht. Patienten, denen über 6 Wochen 400 I.E an Vitamin E verabreicht wurden, berichteten deutlich häufiger als die Placebogruppe über eine Verringerung der Schmerzen.

Lebensmittel mit viel Vitamin E

sind Fette und Öle, aber auch Heidelbeeren, Sonnenblumenkerne und Mandeln. Als

fettlösliches Vitamin

kann Vitamin E vom Körper gespeichert werden. Wer über die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nachdenkt, sollte sich von seinem Arzt beraten lassen.