Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Vogel gesund: Waldkauz aus Kamin gerettet

Vogel gesund

Waldkauz aus Kamin gerettet

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Bad Vilbel: Die Brandschützer rückten aus, um einen Wildvogel aus einem Kamin zu befreien.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Vogel kam zur Untersuchung in eine Tierklinik.
    Der Vogel kam zur Untersuchung in eine Tierklinik. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel/dpa

    Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Bad Vilbel: Unter dem Stichwort «Wildvogel im Kamin» wurden die Brandschützer am Sonntagabend in ein Wohngebiet gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein Waldkauz in einen Kamin verirrt hat.

    Der Wildvogel war demnach über das Abgasrohr in den Kamin gelangt und bis in die Feuerstätte vorgedrungen, wo er steckenblieb. Die Feuerwehrleute befreiten den erschöpften, aber unverletzten Kauz über zwei Revisionsklappen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in die Tierklinik der Uni Gießen gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden