Erster Todesfall: Frau stirbt an neuartigem Vogelgrippe-Virus

Rund um die Vogelgrippe wird die Infektion von Menschen gefürchtet. Nun kam es in China zu einem ersten Todesfall durch den H3N8-Virus.

China hat den ersten Todesfall nach einer menschlichen Ansteckung mit dem Vogelgrippe-Virus H3N8 gemeldet. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist in China eine 56 Jahre alte Frau an der Vogelgrippe gestorben. Sie hatte sich auf einem Markt in der chinesischen Provinz Guangdong mit dem Virus angesteckt. Offenbar kam sie in Kontakt mit infiziertem Geflügel.

China: Frau stirbt an Vogelgrippe – insgesamt drei Infektionen gemeldet

Die Frau wurde am 3. März mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am 16. März ist sie dann nach Angaben der WHO verstorben. Andere Menschen, mit denen sie Kontakt hatte, steckten sich nicht mit dem H3N8-Virus an, welches bei der 56-Jährigen festgestellt wurde.

Insgesamt gibt es mittlerweile drei Fälle einer menschlichen Ansteckung mit der Form des Vogelgrippe-Virus. Es handelt sich jeweils um das H3N8-Vogelgrippe-Virus. Also nicht um das H5N1-Virus mit der Entwicklungslinie 2.3.3.4b, welches weltweit unter Wildvögeln weit verbreitet ist. Die Infektionen waren im April und Mai 2022 in China gemeldet worden. Eine Person erkrankte schwer, eine weitere hatte nur milde Symptome.

Todesfall bei H3N8-Vogelgrippe-Virus: Besteht die Gefahr einer Pandemie?

Jüngst warnte die WHO davor, dass die Vogelgrippe Pandemiepotenzial haben könnte. Bei den H3N8-Fällen scheint es allerdings eine leichte Entwarnung zu geben. "Nach den vorliegenden Informationen scheint das Virus nicht die Fähigkeit zu haben, sich leicht von Mensch zu Mensch zu übertragen", heißt es in einer Mitteilung der WHO: "Das Risiko einer Ausbreitung des Virus unter Menschen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene wird als gering eingeschätzt."

Eine Sprecherin der WHO wies auf eine Risikoanalyse aus dem Mai 2022 hin. Diese sei zwar noch nicht gültig, aber schon recht aussagekräftig. "Zwar können weitere Infektionen bei Menschen mit A(H3N8)-Viren nicht ausgeschlossen werden, aber das Risiko ist gering. Die Wahrscheinlichkeit anhaltender Übertragungen von Mensch zu Mensch ist auch gering, basierend auf den begrenzten Informationen, die bislang zur Verfügung stehen", steht in der Analyse.

