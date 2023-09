Vogelgrippe entwickelt sich bedrohlich und passt sich an Menschen an

Das Vogelgrippevirus H3N8 entwickelt sich laut einer Studie in eine bedrohliche Richtung. Eine Infektion zwischen Menschen wird dadurch wahrscheinlicher.

Einer Studie zufolge hat sich das Vogelgrippevirus H3N8 in eine bedrohliche Richtung entwickelt. Der Erreger weist offenbar zum Teil Mutationen auf, die eine Infektion zwischen Menschen wahrscheinlicher machen. Wie chinesische und britische Wissenschaftler im Fachblatt Cell schreiben, kann H3N8 per Tröpfcheninfektion zwischen Säugetieren übertragen werden. Das Virus vermehre sich erfolgreich in menschlichen Zellen aus Bronchien und Lunge.

Im Jahr 2022 gab es in China zwei bestätigte Fälle, in diesem Jahr endete ein Fall tödlich. H3N8 ist in Geflügelbeständen in China verbreitet und unterscheidet sich vom Subtyp H5N1. Dessen Entwicklungslinie 2.3.3.4b grassiert aktuell weltweit unter Wildvögeln und Geflügel und wurde auch bei verschiedenen Säugetieren nachgewiesen. H3N8 wird meist durch Wasservögel übertragen, die in der Regel nicht erkranken. Aber auch infizierte andere Wildvögel können diese Form der Vogelgrippe übertragen.

Wissenschaftler untersuchen Vogelgrippevirus H3N8

Nachdem drei Menschen, die direkten Kontakt zu lebendem Geflügel hatten, untersuchten Wissenschaftler der University of Nottingham, inwiefern das Virus für Säugetiere und insbesondere für Menschen gefährlich werden kann. Dafür verwendeten sie zwei Virenstämme von an H3N8 erkrankten Menschen sowie solche, die aus kranken Hühnern isoliert wurden. Zum Vergleich wurde auch das Grippevirus H3N2 einbezogen, das unter Menschen in Europa und Nordamerika verbreitet ist.

Bei Versuchen mit menschlichen Zellen aus der Deckschicht von Bronchien und Lungen vermehrten sich die aus Menschen isolierten Viren erheblich besser als die in Hühnern gefundenen. Die Wissenschaftler konnten an Mäusen eine Schwelle für eine tödliche Belastung durch H3N8 ermitteln. Weitere Experimente wurden an Frettchen durchgeführt, weil diese anfällig für eine Infektion mit Influenzaviren sind und hinsichtlich der klinischen Symptome und der Pathologie der Atemwege ähnliche Merkmale einer Influenza-Infektion aufweisen wie Menschen, so die Autoren der Studie.

H3N8-Vogelgrippevirus könnte sich leicht unter Menschen verbreiten

Sie konnten nachweisen, dass eines der aus Menschen isolierten H3N8-Viren per Tröpfcheninfektion übertragen werden kann, das andere nur durch direkten Kontakt. Bei den Viren, die in Hühnern gefunden wurden, erfolgte eine Übertragung von Frettchen zu Frettchen. Bei den H3N8-Viren wiesen die Wissenschaftler zudem zwei spezielle Mutationen im Viruserbgut nach. Eine ermöglicht das Andocken an menschliche Rezeptoren, um in eine Zelle zu gelangen, eine andere unterstützt die Vermehrung der Viren. Laut den Forschern hat das Auftreten eines solchen an den Menschen angepassten H3N8-Virus das Potenzial, sich leicht in der Menschlichen Bevölkerung zu verbreiten.

Das Virusprotein Hämagglutinin müsste für eine Übertragung zwischen Menschen säurebeständig sein. Denn Aerosole in der Raumluft, die bei der Übertragung von oft säureempfindlichen Viren zwischen Menschen eine wichtige Rolle spielen und von infizierten Personen beim Husten, Niesen oder Ausatmen ausgestoßen werden, können unterschiedlich sauer sein. Wie lange die Viren in der Luft infektiös bleiben, bestimmt dieser Säuregehalt.

Impfung bietet keinen Schutz gegen Vogelgrippe H3N8

Noch habe das H3N8-Virus die Säurebeständigkeit nicht erreicht. Daher wollen die Forscher auf eine Veränderung dieser achten, heißt es im Artikel zur Studie. Eine Impfung gegen das Grippevirus H3N2 bietet keinen Schutz gegen H3N8.

Seit drei Jahren breitet sich eine andere Variante der Vogelgrippe, nämlich H5N1, massiv unter Wildvögeln aus. Immer wieder wird von Übertragungen auf Säugetiere berichtet, zum Beispiel auf Seelöwen an der argentinischen Atlantikküsten und zuletzt auf Katzen in Polen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind auch Menschen an H5N1 erkrankt.