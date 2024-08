Motorradfahrer stürzt und muss reanimiert werden

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Alsfeld (Vogelsbergkreis) hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Abend in einer Linkskurve zu weit nach rechts geraten und dann in die Leitplanke gefahren. Infolge des Aufpralls wurde der 30-Jährige von seinem Fahrzeug geschleudert.

Der Polizei zufolge mussten die eingetroffenen Rettungskräfte den schwer verletzten Mann zunächst reanimieren, bevor ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus fahren konnte. Da Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe angeordnet.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zwischenzeitlich zum Unfallort gerufen, aber nicht für weitere Rettungsmaßnahmen eingesetzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße einspurig gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.