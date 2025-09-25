Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden – zwei Verletzte

Bei einem Wohnhausbrand in Schlitz (Vogelsbergkreis) sind zwei Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen die beiden nach dem Brand im Stadtteil Ützhausen am frühen Morgen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zur Brandursache soll ein Gutachter ermitteln. Die Polizei vermutet, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen ist. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 160.000 Euro.

