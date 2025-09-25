Icon Menü
Vogelsbergkreis: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden – zwei Verletzte

Vogelsbergkreis

Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden – zwei Verletzte

Im Vogelsbergkreis ist ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Bewohner kamen ins Krankenhaus. Der Schaden ist hoch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Brand ist am frühen Donnerstagmorgen gemeldet worden. (Symbolbild)
    Der Brand ist am frühen Donnerstagmorgen gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Wohnhausbrand in Schlitz (Vogelsbergkreis) sind zwei Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen die beiden nach dem Brand im Stadtteil Ützhausen am frühen Morgen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zur Brandursache soll ein Gutachter ermitteln. Die Polizei vermutet, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen ist. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 160.000 Euro.

