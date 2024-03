Wincent Weiss: Ich wurde mit dem Erfolg schüchtern

Vor acht Jahren feierte Wincent Weiss mit "Musik sein" seinen ersten großen Hit. Damals sei er noch viel offener und extrovertierter gewesen. Doch der Erfolg habe das geändert.

Popmusiker Wincent Weiss (31) ist abseits seines Berufes eher verschlossen. "Ich bin sehr selbstbewusst, wenn ich auf der Bühne bin, Musik mache und in der Öffentlichkeit stehe. Aber im Privatleben bin ich schon sehr zurückgezogen und rede auch nicht ununterbrochen, wenn wir in der Gruppe Essen gehen. Ich bin schon sehr zurückhaltend und schüchtern", sagte Weiss der dpa.

Diese Zurückhaltung habe auch sehr viel mit seinem beruflichen Erfolg zu tun. "Im Privatleben sprechen mich so viele Menschen an und wollen etwas von mir. Dadurch zieht man sich irgendwann zurück und versteckt sich immer mehr." Durch den Erfolg sei er sehr introvertiert geworden. "Ich war früher sehr viel offener und extrovertierter."

Der Sänger aus Schleswig-Holstein, der 2016 mit "Musik sein" seinen ersten großen Hit feierte, ist in der neuen Staffel der Musikshow "The Voice Kids" erneut als Coach dabei. Die erste Folge wird ab diesem Freitag beim Streaminganbieter Joyn+ zu sehen sein und eine Woche später in Sat.1 gezeigt. Neben Weiss sind auch wieder Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier dabei.

(dpa)