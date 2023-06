Annafest Forchheim 2023: Programm, Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte - Wo kann man parken?

Im Juli startet das Annafest 2023 in Forchheim. Wir informieren Sie über Programm, Öffnungszeiten und Fahrgeschäfte und verraten, wo man am besten parken kann.

In den Sommermonaten finden viele Volksfeste statt, wie auch das Annafest 2023 in Forchheim. Die Anfänge des Festes liegen bereits weit zurück: Das erste Annafest, das den Namen der Heiligen Anna zu verdanken hat, wurde 1840 zum ersten Mal veranstaltet - seither zieht es Jahr für Jahr viele Besucher in die fränkische Stadt.

Neben der Kulinarik, gibt es auch weitere Attraktionen, wie zum Beispiel den Bierkeller. Das Wahrzeichen des Annafests ist das Riesenrad "Orion II", das mit einer Höhe von 32 Metern bereits von Weitem zu sehen ist.

Möchten Sie gerne mehr zum Annafest 2023 in Forchheim erfahren? Wie sieht das Programm aus? Welche Fahrgeschäfte gibt es? Wo kann man parken? Alle Infos zum Forchheimer Annafest haben wir hier für Sie.

Das sind die Öffnungszeiten beim Annafest 2023 in Forchheim

Ende Juli geht es los mit dem Annafest 2023 in Forchheim - besser gesagt am 21. Juli 2023. Der Bieranstich erfolgt am gleichen Tag um 17.00 Uhr. Der Bierkeller öffnet täglich von 11.00 bis 23.30 Uhr, das Fest beginnt jeweils um 13.00 Uhr. Schluss ist am 31. Juli 2023. Hier gibt es eine Übersicht zu den Öffnungszeiten:

Was? Annafest 2023

2023 Wo? Forchheim , Bayern

, Bayern Wann? 21. Juli - 31. Juli, 11.00 Uhr bis 23.30 Uhr

Annafest Forchheim 2023: Das Programm im Überblick

Noch sind nicht alle Programmpunkte des Annafests bekannt. Bis zum Beginn der Feierlichkeiten werden die Veranstalter noch weitere Details veröffentlichen. Hier finden Sie das vorläufige Programm, das wir bis zum 21. Juli fortlaufend ergänzen:

21. Juli 2023: Bieranstich durch den Oberbürgermeister auf dem Schindlerkeller

21. Juli 2023: Musikbühne Greif Keller

Greif Keller 21. Juli 2023: Hofmann's Keller Musikbühne

21. Juli 2023: Musikbühne Glockenkeller

Glockenkeller 21. Juli 2023: Musikbühne Nederkeller

Nederkeller 21. Juli 2023: Musikbühne Winterbauerkeller

Winterbauerkeller 21. Juli 2023: Musikbühne Brauwastl Keller

Brauwastl Keller 22. Juli 2023: Annafestzug

25. Juli 2023: Kindertag

26. Juli 2023: Annafest-Mittwoch

Welche Fahrgeschäfte gibt es beim Annafest 2023 in Forchheim?

Bei den Fahrgeschäften kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten. Für Kinder gibt es verschiedene Karussells oder Losstände, Erwachsene können sich auch mit schnelleren Fahrgeschäften amüsieren. Nicht zu vergessen ist das Riesenrad, das Wahrzeichen des Festes. Im vergangenen Jahr gab es unter anderem diese Fahrgeschäfte:

Freak

Kindersportkarussell

Volare Wellenflug

1001 Nacht

Riesenrad Orion 2

Jumper

Auto-Scooter

Star Dancer /Black Out

/Black Out Schiffschaukel

Die Orient Reise

Parkplätze in Forchheim: Wo kann man beim Annafest 2023 parken?

Forchheim ist im Norden Bayerns angesiedelt und liegt zwischen Bamberg und Nürnberg. Das Annafest ist zunächst entweder über die A9 oder A3 zu erreichen, danach über die A73. Die Ausfahrten lauten "Forchheim Nord" oder "Forchheim Süd". Wichtig ist allerdings, dass es direkt am Festgelände keine Parkplätze gibt.

Wer trotz fehlender Parkplätze dennoch mit dem Auto anreisen möchte, muss entweder in der Innenstadt einen Parkplatz suchen oder mit einem Bus zum Festgelände fahren. Sie können entweder am Park&Ride Forchheim Süd oder am Park&Ride südlich Schloss Jägersburg einsteigen. Ein Auto mit bis zu fünf Personen kostet dann 7 Euro.

Weiterhin besteht auch die Möglichkeit mit der Bahn oder dem Fahrrad anzureisen. Vom Bahnhof Forchheim aus kann auch der Shuttle-Transfer genutzt werden. Fahrrad-Parkplätze gibt es an der Unteren Kellerstraße oder am Viktor-von-Scheffel-Platz.