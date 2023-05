Bergkirchweih Erlangen 2023: Programm heute, Termin, Öffnungszeiten und Bierpreis

Die Bergkirchweih Erlangen 2023 findet auch in diesem Jahr statt. Termin, Öffnungszeiten, Programm, Bierpreis, Anfahrt und alle Infos gibt es hier.

Die Bergkirchweih in Erlangen öffnet auch 2023 ihre Pforten. Der Frühling ist in Franken angekommen und es geht auf den Sommer zu - daher heißt es wieder: Lederhosen und Dirndl rausholen, wir gehen auf die "Berchkerwa"!

Über eine Million Menschen besuchen jährlich das Fest, das übrigens ganze 55 Jahre älter ist als das weltbekannte Oktoberfest. In diesem Jahr findet bereits die 268. Bergkirchweih in Erlangen statt. Alle Infos rund um Programm, Termin, Öffnungszeiten und natürlich den Bierpreis der Erlanger Bergkirchweih 2023 finden Sie hier.

Bergkirchweih Erlangen 2023: Termin und Eröffnung

Die Bergkirchweih in Erlangen 2023 findet vom 25. Mai bis zum 5. Juni 2023 statt. Traditionell startet sie immer am Donnerstag vor Pfingsten um 17 Uhr. Der amtierende Oberbürgermeister Florian Janik ( SPD) eröffnete die Bergkirchweih mit dem Anstich des ersten Fasses. Von alteingesessenen Erlangern wird diese Zeremonie auch Bierprobe genannt. Der genaue Ort des Anstichs ist die Bühne vor dem Henninger Keller. Diese befindet sich nah am Eingang und ist deshalb nicht zu übersehen.

Ähnlich traditionell ist auch das Abschiedsritual der Bergkirchweih: Diese wird immer mit dem sogenannten "Bierbegräbnis" beendet - ein Brauch, der genau so dramatisch ist, wie er klingt. Die Festwirte gehen mit Schaufeln und ihrem letzten Fass Festbier umher, um dieses wortwörtlich zu begraben. Die Besucher wedeln mit weißen Taschentüchern und singen "Lili Marleen".

Öffnungszeiten der Erlanger Bergkirchweih 2023

Nach dem Anstich am 25. Mai 2023 um 17 Uhr ist die Bergkirchweih zwölf Tage lang von 10 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Sonntags und an Feiertagen gibt es Frühschoppen schon ab 9.30 Uhr, besonders beliebt ist dabei das "Weißwurstfrühstück". Im Jahr 2023 findet es an folgenden Terminen statt:

Pfingstsonntag , 28. Mai 2023

, 28. Mai 2023 Pfingstmontag , 29. Mai 2023

, 29. Mai 2023 Sonntag, 4. Juni 2023

Darüber hinaus gibt es Tage für Familien und Senioren:

Seniorentag: Mittwoch, 31. Mai 2023

Familientag: Donnerstag, 1. Juni 2023

Meistens wird das offizielle Ende auf der Bergkirchweih am letzten Tag in die Länge gezogen - die Keller bleiben einige Stunden länger geöffnet - Sperrstunde herrscht erst um 3 Uhr. Hier sind noch einmal alle Infos zum Zeitraum und den Öffnungszeiten zusammengefasst:

Was: Bergkirchweih Erlangen 2023

Erlangen 2023 Wo: Erlangen, Bergstraße

Erlangen, Bergstraße Datum: 25. Mai bis 5. Juni 2023

25. Mai bis 5. Juni 2023 Öffnungszeiten : 1. Tag ab 17 bis 23 Uhr, sonst 10 bis 23 Uhr, freitags ab 9.30 Uhr, am letzten Tag länger

Programm der Bergkirchweih Erlangen 2023: Das ist geboten

Ähnlich wie auf dem Oktoberfest gibt es auf der Bergkirchweih extra gebrautes fränkisches Festbier, traditionelle Speisen, Live-Musik und Fahrgeschäfte. Läuft man die Bergstraße hinauf kommt man zum Eingang des "Kellerwalds" - eine Ansammlung von Biergärten und Bierkellern im nördlichen Waldgebiet Erlangens.

Biegt man rechts ab, kommt man zu den Fahrgeschäften und Kirmesständen, wie etwa einem Riesenrad oder Los- und Schießbuden. Biegt man links ab, findet man die Biergärten, die zahlreiche Sitzmöglichkeiten in Form von Bierbänken bieten. Zwischen Laubbäumen und geschmückten Kellerplätzen gibt es Bier und fränkische Küche, wie "Schäuferla mit Kloß" oder "Bratwurst mit Kraut". Auf den Bühnen zwischen den Kellern wird Live-Musik gespielt. Neben traditioneller fränkischer und bayrischer Volksmusik gibt es auch aktuelle Titel aus dem Radio zu hören. Das sind die Keller auf der Bergkirchweih in Erlangen 2023:

Entla's Keller

Erich Keller

Hübner Keller

Niklas Keller

Hofbräu Keller

Henninger Keller

Steinbach Keller

Keller Tucher Keller

Birkners Keller

Altstädter Schießhaus

Hartmann Keller

Weller Keller

Helbig Keller

Goldmann Keller

Der Keller "Altstädter Schießhaus" hat seit diesem Jahr einen neuen Besitzer, Till Stürmer. Er hat bereits einiges an Erfahrung in der Gastronomie, da er bereits an anderen Lokalen in der Erlanger Innenstadt, wie beispielweise dem Galileo oder Arizona beteiligt ist.

Bierpreis: Was kostet eine Maß auf der Bergkirchweih Erlangen 2023?

Im Jahr 2022 lag der Preis für eine Maß Bier zwischen 11 und 11,50 Euro und ist im Vergleich zu 2019 um zwei Euro gestiegen. Auch in diesem Jahr sind die Preise erneut leicht angestiegen: Der Bierpreis liegt 2023 zwischen 11,50 und 12 Euro. Hinzu kommt außerdem eine Pfandgebühr für die Krüge.

Bergkirchweih Erlangen 2023: Anfahrt und Parken

Die Parkmöglichkeiten rund um die Bergkirchweih sind in Erlangen begrenzt, da um das Gelände eine Parkverbotszone gilt. Welche Möglichkeiten man beim Parken seines Autos hat, wird jedes Jahr ausgeschildert. Der Großparkplatz am Bahnhof hat voraussichtlich geöffnet. Es empfiehlt sich außerdem mit dem Zug anzureisen, da das Bierfest nur etwa 20 Gehminuten vom Bahnhof entfernt ist und der Weg durch die Innenstadt führt. Die Strecke zum Fest ist ebenfalls ausgeschildert.

Das ist sonst noch zu beachten auf der Erlanger Bergkirchweih 2023

Am Eingang gibt es seit 2019 verschärfte Sicherheitskontrollen: Es dürfen keine Rucksäcke oder große Taschen mitgenommen werden, das selbe gilt für Alkohol, Glasflaschen und Hunde - ausgenommen sind Assistenzhunde. Sich etwas zu essen mitzunehmen, ist aber in Ordnung.

Da die Biergärten im Wald sind, ist der Boden nicht immer eben und sauber. Daher empfiehlt es sich, feste und am besten geschlossene Schuhe zu tragen. Außerdem kann es im Schatten der Bäume bereits am frühen Abend recht schnell frisch werden, weshalb es nicht verkehrt ist, eine leichte Jacke im Gepäck zu haben. Toiletten gibt es nur wenige auf dem Berg, die Wartezeit liegt im Schnitt bei einer Viertelstunde. Gegen Wildpinkler gehen Polizei und Ordnungsamt seit einigen Jahren konsequenter vor.

Sollte es zu einer gefährliche Situation kommen oder sich jemand verletzen, sind im Notfall diese Adressen zu erreichen: