Urlaubsflieger nach Portugal legt Vollbremsung beim Start hin

Überraschung beim Take-Off: Ein Urlaubsflieger in der Schweiz mit Ziel Portugal musste auf der Startbahn eine Vollbremsung hinlegen. Die Maschine rutschte plötzlich vom Rollfeld ab.

Vielerorts sind zur Zeit Herbstferien. Warum die freien Tage nicht für eine kurze Urlaubsreise in den warmen Süden nutzen? Das dachten sich wohl auch einige Passagiere auf einem Flug, der sie Ende Oktober von Zürich in der Schweiz in den Urlaubsort Faro im südlichen Portugal bringen sollte. Allerdings kam es zu einem Zwischenfall. Der Flieger hob vorerst nicht ab, obwohl er bereits auf Startbahn beschleunigte.

Flughafen Zürich: Edelweiss-Maschine bricht Start nach Portugal ab

Als die Maschine der Fluggesellschaft Edelweiss, einer Tochter von Lufthansa, mit rund 140 Knoten (circa 259 Stundenkilometer) fast bereit für das Take-Off ist, reißt der Flieger plötzlich nach links aus und kommt beinahe vom Rollfeld ab. Darüber berichtet das Luftfahrtportal JACDEC. Auf Videos in den Sozialen Medien ist zu erkennen, wie die Maschine eine Vollbremsung einlegt und abrupt anhält. Noch kurz bevor das Flugzeug abrutscht, ist zu sehen, wie sich ein Reifen von der Maschine löst und rechts über das Rollfeld wegkullert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gegenüber der schweizerischen Zeitung Blick sagte ein Passagier: "Plötzlich begann das Flugzeug, hin und her zu wackeln. Der Pilot machte eine Vollbremsung und alle Sachen flogen durch die Kabine. Wir waren in dem Moment echt geschockt." Die Reisenden seien beruhigt, wieder zurück zum Gate gebracht und auf einen anderen Flug umgebucht worden. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Die Daten würden ausgewertet.

Lesen Sie dazu auch