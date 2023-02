Vollmond im Februar 2023: Wann der kleinste Mond des Jahres am Himmel steht

Beim Vollmond im Februar 2023 handelt es sich um einen Minimond. Was hat es damit auf sich? Und wann ist Vollmond? Hier gibt es den Termin mit Uhrzeit.

Der Vollmond im Februar 2023 hat viele Namen: Mini-Mond, Schneemond, Sturmmond oder auch Hornung. Hier finden Sie die Hintergründe dazu, aktuelle Termine zum Vollmond im Mondkalender 2023 und Infos zur Frage, ob sich der Mond schlecht auf den Schlaf auswirkt.

Wann ist Vollmond im Februar 2023?

Wann und um wie viel Uhr ist Vollmond im Februar 2023? Der Termin ist der Sonntag, 5. Februar 2023, und die Uhrzeit für den Höhepunkt 19.29 Uhr.

Ist der Vollmond im Februar 2023 sichtbar?

In den meisten Regionen von Deutschland ist der Vollmond am Sonntag leider schlecht sichtbar. Am frühen Abend könnte der Blick noch am besten sein. Für den weiteren Abend sagen die Wetterdienste aber Wolken und sogar Schnee voraus.

Was ist ein sogenannter Minimond?

Der nächste Vollmond im Februar 2023 ist ein sogenannter Minimond oder auch Mikromond. Was hat es damit auf sich? Je nach Position zur Erde nehmen die Menschen den Mond mal etwas kleiner und mal etwas größer war. Im Februar befindet sich der Vollmond in seiner Umlaufbahn an einem Punkt, der weit von der Erde entfernt ist. Damit kann er am Himmel besonders klein erscheinen und ist wahrgenommen auch der kleinste Mond 2023.

Genau gesagt spricht man von einem Minimond, wenn die Entfernung zum Erdmittelpunkt mehr als 405.000 Kilometer beträgt. Das Gegenteil ist der sogenannte Supermond, der besonders groß erscheint. Der ist dann höchstens 360.00 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt. Das kommt zum nächsten Mal im August 2023 vor.

Warum heiß der Vollmond im Februar Schneemond, Sturmmond oder Hornung?

Der Vollmond im Februar hat außerdem noch einige weitere Namen. Die Bezeichnung Schneemond stammt von den Algonkin, die Ureinwohner Nordamerikas sind. Er hängt damit zusammen, dass die Ureinwohner die Erfahrung sammelten, dass es im Februar besonders viel Schnee gibt. Auf das typische Wetter des Monats geht auch die deutsche Bezeichnung als Sturmmond zurück.

Woher der Name Hornung kommt, ist nicht ganz sicher geklärt. Eine Erklärung ist, dass Rothirsche im Februar ihre Geweihe abwerfen. Das mittelhochdeutsche Wort Hornunc bedeutet aber auch Bastard und könnte darauf zurückgehen, dass der Februar besonders kurz ist.

Wann ist Neumond im Februar 2023?

Der nächste Neumond folgt am 20. Februar 2023 um 8.06 Uhr. Der Mond steht dann zwischen Erde und Sonne, sodass nur die Seite von der Sonne angestrahlt wird, die der Erde abgewandt ist.

Termine für weitere Mondphasen im Februar 2023

Das sind die Termine der Mondphasen im Februar 2023 im Überblick, wie sie die NASA angibt:

Vollmond : 5. Februar 2023, 19.29 Uhr

5. Februar 2023, 19.29 Uhr letztes Viertel (abnehmender Mond): 13. Februar 2023, 17.01 Uhr

13. Februar 2023, 17.01 Uhr Neumond: 20. Februar 2023, 08.06 Uhr

20. Februar 2023, 08.06 Uhr erstes Viertel (zunehmender Mond): 27. Februar 2023, 09.06 Uhr

Schlecht Schlafen durch den Vollmond im Februar 2023?

Wirkt sich der Vollmond auf den Schlaf auf? Das ist wissenschaftlich umstritten. Eine Studie im Fachmagazin Science Advances hat aber Hinweise gefunden, dass es tatsächlich einen Einfluss geben könnte.

Bei der Studie wurde der Schlaf von 464 Studenten aus Seattle in den USA und von 98 indigenen Einwohnern in Argentinien untersucht. Das Ergebnis laut den Wissenschaftlern: In beiden Fällen sollen die Menschen schon einige Tage vor dem Vollmond später ins Bett gegangen und kürzer geschlafen haben.

Laut der Studie war der Effekt größer, wenn es weniger elektrisches Licht gab. Das könnte darauf hinweisen, dass sich die Helligkeit des Mondes auf den Schlaf auswirkt - auch wenn das Thema insgesamt umstritten bleibt und weiter erforscht wird. (sge)