Vollmond im Juli 2025: Wann steht der Heumond am Himmel?

Heumond (Hay Moon)

: In Europa wurde der Juli-Vollmond häufig als Heumond bezeichnet – in Anlehnung an die Heuernte, die in vielen Regionen zu dieser Zeit stattfand. Auch die Bezeichnungen Honigmond oder Metmond sind gelegentlich zu finden, tauchen jedoch ebenso als alternative Namen für den Juni-Vollmond auf. Die Zuordnung dieser Namen variiert regional und ist nicht einheitlich überliefert.