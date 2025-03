Vollmond im Juni 2025: Warum Sie den rötlichen Erdbeermond nicht verpassen sollten

In vielen Kulturen hat jeder Vollmond im Jahr einen eigenen Namen – das ist auch in Deutschland so. Über die Jahre wurden diese Namen weitergegeben, oft verbunden mit der Jahreszeit oder alten Bräuchen. Je nach Region oder Quelle können die Bezeichnungen allerdings unterschiedlich sein. Wie heißt der Vollmond im Juni?

Vollmond im Juni: Wann ist der Höhepunkt?

Im Juni gibt es rund um den Vollmond eine Besonderheit: Laut der Astronomie-App Star Walk wird der Vollmond ungewöhnlich tief am Horizont stehen – tiefer als jeder andere bis zum Jahr 2043. Es ist der tiefste Vollmond seit 18,6 Jahren.

Grund dafür ist die sogenannte Mondwende: Die Mondbahn verändert sich in einem Zyklus von 18,6 Jahren, wodurch der Mond periodisch besonders hoch oder besonders niedrig am Himmel erscheint. Wenn der Mond besonders tief, oder hoch, steht und diese Lage über mehrere Tage fast gleich bleibt, spricht man von einem „Mondstillstand“. Das bedeutet nicht, dass der Mond stehen bleibt, sondern dass sich seine scheinbare Bahn nur minimal verändert.

Derzeit befinden wir uns laut Star Walk in einer Phase des großen Mondstillstands. Deshalb wird der Vollmond im Juni besonders tief am Himmel erscheinen – und durch die dickere Luftschicht nahe des Horizonts wirkt er goldgelb, orange oder rötlich. Dieser Farbeffekt tritt auch bei einer totalen Mondfinsternis auf, hat in diesem Fall aber rein atmosphärische Ursachen. Er erscheint dann auch besonders groß. Der Vollmond erreicht seinen Höhepunkt am 11. Juni um 09:44 Uhr MESZ.

Warum heißt der Vollmond im Juni Erdbeermond?

Amerikanische Ureinwohner haben jedem Vollmond im Monat einen anderen Namen gegeben, der auf regionale Naturphänomene hindeutet. Der Vollmond im Mai heißt wegen der üppigen Blüte „Blumenmond“, der Vollmond im April „Pink Moon“, wegen der pink blühenden Flammenblume. Im Juni wurde der Vollmond Erdbeermond getauft. Laut NASA waren das gängige Namen für den Juni-Vollmond:

Erdbeermond : In den 1930er-Jahren begann der Maine Farmer‘s Almanac , sogenannte „indianische“ Namen für Vollmonde zu veröffentlichen. Diese Namen sind heute weit verbreitet und werden häufig verwendet. Laut diesem Almanach heißt der Vollmond im Juni Strawberry Moon (Erdbeermond). Der Name stammt von der vergleichsweise kurzen Erdbeererntezeit im Nordosten der Vereinigten Staaten. Zu den gängigen Namen gehörten auch der Hack- oder Pflanzmond.

Honigmond : Ein alter europäischer Name für den Vollmond ist Metmond oder Honigmond. Met ist ein Getränk, das durch die Gärung von Honig und Wasser entsteht. In einigen Gegenden konnte Honig im Juni geerntet werden, weshalb dieser Mond laut NASA als der „süßeste“ des Jahres galt. Der Begriff „honeymoon“ (Flitterwochen) lässt sich in Europa bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen und könnte mit diesem Umstand zusammenhängen. Im Juni wurde auch häufig geheiratet.

Rosenmond: Dieser Begriff hat sich ebenfalls in Europa etabliert. Einigen Quellen zufolge stammt er von den Rosen, die zu dieser Jahreszeit blühen, andere nennen die Farbe des Vollmondes als Grund. Häufig wandert er im Juni nämlich besonders tief über den Himmel, weshalb er manchmal rötlich erscheint - wie auch im Juni 2025.