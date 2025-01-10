Vollmond im Oktober: Der Erntemond ist der erste Supermond 2025

Anfang Oktober erwartet uns ein himmlisches Highlight: Der sogenannte Erntemond erstrahlt am Nachthimmel – und bringt gleich doppelte Magie mit sich. Denn dieser Vollmond ist nicht nur ein Symbol für den Abschluss der Erntesaison, sondern auch der erste Supermond des Jahres. Wenn der Mond der Erde besonders nahekommt, wirkt er größer, heller und intensiver – ein Schauspiel, das Naturfreunde, Astrologie-Begeisterte und Romantiker gleichermaßen in seinen Bann zieht.

Wann ist der Vollmond im Oktober 2025?

Der Vollmond im Oktober 2025 erreicht seinen Höhepunkt laut starwalk.space am 7. Oktober um 05.48 Uhr MESZ (03.48 Uhr GMT). Doch seine volle Pracht lässt sich über einen Zeitraum von etwa drei Tagen genießen – ideal also, um bereits ab dem 6. Oktober Ausschau nach ihm zu halten.

Besonders eindrucksvoll wirkt der Mond bei Sonnenuntergang, wenn er knapp über dem Horizont erscheint. In diesem Moment scheint er größer und intensiver gefärbt, oft in einem warmen Orangeton, der durch die Lichtbrechung in der Atmosphäre entsteht. Dieses faszinierende Phänomen, bekannt als Mondtäuschung, ist zwar nur ein optischer Trick – aber einer, der perfekt mit den herbstlichen Farben der nördlichen Hemisphäre harmoniert und für unvergessliche Himmelsblicke sorgt.

Dieser Vollmond ist der erste Supermond des Jahres 2025 und erscheint 6,6 % größer und 13 % heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Der Unterschied ist mit bloßem Auge kaum erkennbar, aber für Fotografen durchaus von Interesse.

Der Mond steht im Sternbild Fische. In seiner Nähe wird der helle Planet Saturn zu sehen sein – ein schöner Bonus für Himmelsbeobachter, schwärmt starwalk.space und liefert uns auch gleich die Mondphasen dazu:

Vollmond: 7. Oktober, 05.48 Uhr MESZ (3.48 Uhr GMT)

Letztes Viertel: 13. Oktober, 20.13 Uhr MESZ (18.13 Uhr GMT)

Neumond: 21. Oktober, 14.25 Uhr MESZ (12.25 Uhr GMT)

Erstes Viertel: 29. Oktober, 17.21 Uhr MEZ (16.21 Uhr GMT)

Warum heißt der Vollmond im Oktober „Erntemond“? Und welche Vollmond-Namen gibt es sonst noch?

Der Oktober-Vollmond wird als Erntemond bezeichnet, weil er dem Herbst-Äquinoktium am nächsten liegt. Diese Herbst-Tagundnachtgleiche ist ein astronomisches Ereignis, bei dem Tag und Nacht nahezu gleich lang sind. Es markiert den offiziellen Beginn des astronomischen Herbstes auf der Nordhalbkugel. In vielen Kulturen – etwa in China, Japan oder Vietnam – wird dieser Mond mit dem Mittherbstfest gefeiert, einem Fest der Familie, des Lichts und der Dankbarkeit.

Hier liefern wir Ihnen in Deutschland gebräuchliche Vollmond-Namen. Sie orientieren sich am Jahres-Ablauf und basieren auf alten Monatsnamen, Naturbeobachtungen sowie alten Bauernkalendern. Die Bezeichnungen spiegeln typische Natur- und Landwirtschaftsphänomene wider. Sie wurden früher genutzt, um den Jahreslauf zu strukturieren – lange bevor es digitale Kalender gab.

Januar: Wolfsmond

Februar: Schneemond

März: Lenzmond

April: Ostermond

Mai: Blumenmond

Juni: Brachmond

Juli: Heumond

August: Erntemond

September: Herbstmond

Oktober: Weinmond

November: Nebelmond

Dezember: Rauhnmond