Vollmond im September 2025: Warum Sie den Maismond dieses Jahr nicht verpassen sollten

Die Mondphase erreicht Anfang September mit dem Vollmond ihren Höhepunkt. Wie in allen anderen Monaten hat das Himmelsereignis auch im September einen charakteristischen Eigennamen. Im Monat des Herbstanfangs trägt der Vollmond den Namen „Maismond“. Die Mond-Bezeichnungen sind typisch und haben verschiedene kulturelle Hintergründe, die sich meist auf die Landwirtschaft oder Naturereignisse beziehen.

In diesem Jahr ereignet sich mit dem Maismond ein weiteres Himmelsereignis: Im September können Sie auch eine totale Mondfinsternis beobachten, die den Mond rot färbt.

Aber wann genau ist der September-Vollmond zu sehen? Woher kommt der Name? Diese Fragen beantworten wir hier für Sie und geben außerdem einen Hinweis auf ein weiteres Himmelsereignis.

Wann ist Vollmond im September 2025?

Die Mondphase im September findet ihren Höhepunkt am 7. September, um 20:09 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Allerdings ist eine genaue Uhrzeit oder ein bestimmter Tag nicht relevant, um den Vollmond zu beobachten, heißt es bei StarWalk. Sie können den Mond in seiner vollen Pracht mehrere Tage lang sehen – etwa vom 6. bis zum 8. September 2025.

StarWalk empfiehlt für das beste Erlebnis, den Vollmond in der Nähe des Horizonts zu beobachten. Dort nehme er durch die Lichtbrechung in der Atmosphäre eine rote Färbung an. Sie benötigen keine Ausrüstung wie ein Teleskop, um das Naturspektakel zu bewundern.

Laut StarWalk kann der Vollmond im September in drei Sternbildern stehen – abhängig vom Jahr. Meistens stehe er im Sternbild Fische, 2025 ist der September-Vollmond im Sternbild Wassermann zu sehen.

StarWalk hat die Mondphasen zusammengefasst. Einen Überblick des Mondzyklus im September finden Sie hier:

Vollmond : 7. September, 20:09 MESZ

Letztes Viertel : 14. September, 12:33 MESZ

Neumond : 21. September, 21:54 MESZ

Erstes Viertel : 30. September, 01:54 MESZ

Mondnamen: Warum heißt der Vollmond im September „Maismond“?

Der Vollmond im Juli heißt „Heumond“ und im August wird er „Störmond“ genannt - auch im September hat der Vollmond einen eigenen Namen. Woher kommt die Bezeichnung „Maismond“? Laut National Geographic ist in Nordamerika der September der Monat der Maisernte. In Mitteleuropa war er früher wohl als „Herbstmond“ bekannt, da die Tagundnachtgleiche im September den kalendarischen Herbstanfang datiert. Außerdem nennt man ihn Gerstenmond und Jagdmond.

StarWalk führt weitere Bezeichnungen für den Vollmond im September an, unter anderem Chrysanthemenmond, Nussmond, Wurmmond. Diese lassen sich auf unterschiedliche Kulturen zurückführen.

Blutmond im September: Totale Mondfinsternis - der Maismond färbt sich rot

Am 7. September 2025 erscheint am Himmel nicht nur der Maismond, es ereignet sich zeitgleich noch ein weiteres Himmelereignis, das dem Vollmond eine blutrote Farbe verleiht: eine totale Mondfinsternis. Diesen sogenannten „Blutmond“ können Sie auch in Deutschland bestaunen.

Bei einer Mondfinsternis steht die Erde zwischen Mond und Sonne, wobei die Erden den Mond verdeckt und die Einstrahlung des Sonnenlichts auf den Mond verhindert, heißt es bei LEIFI Physik. Es gibt drei Arten der Mondfinsternis: die Halbschattenfinsternis, die partielle und die totale Mondfinsternis. Letztere ereignet sich am 7. September 2025, hier wird der Mond vollständig in den Schatten der Erde treten. Laut StarWalk wird sie eine Stunde und 22 Minuten dauern und um 18.27 Uhr beginnen.