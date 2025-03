Die Autobahn 6 muss am Sonntagmorgen bei Viernheim für rund vier Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr werde zwischen 7.00 und 11.00 Uhr ab dem Viernheimer Dreieck (in Richtung Süd) bzw. ab dem Kreuz Viernheim (in Richtung Nord) umgeleitet, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Grund für die Sperrung seien Arbeiten an einer Hochspannungsleitung.

