Vollsperrung: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B456

Vollsperrung

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B456

Im Hochtaunuskreis kommt es zu einem schweren Unfall zweier Fahrzeuge auf einer Bundesstraße. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.
Von dpa
    Zur Unfallaufnahme wurde die B456 zwischenzeitlich gesperrt. (Symbolbild)
    Zur Unfallaufnahme wurde die B456 zwischenzeitlich gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall auf der B456 bei Wehrheim im Hochtaunuskreis sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.45 Uhr zu dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

    Ein Verletzter sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, heißt es. Dafür musste die Bundesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unbekannt. Auch ein Gutachter war vor Ort.

