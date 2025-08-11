Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B456

Bei einem Unfall auf der B456 bei Wehrheim im Hochtaunuskreis sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.45 Uhr zu dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ein Verletzter sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, heißt es. Dafür musste die Bundesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unbekannt. Auch ein Gutachter war vor Ort.