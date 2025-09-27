Von der giftigen Müllhalde zum Lebensraum: Flüsse werden sauberer

Genau eine Woche vor dem internationalen Tag der Flüsse am Sonntag, 28. September, sprangen 263 Schwimmer und Schwimmerinnen in den Chicago River der durch die gleichnamige Großstadt in den USA fließt. Es war das erste Mal seit 98 Jahren, dass Baden von der Stadt offiziell genehmigt wurde.

„Die Vorstellung, dass der Chicago River eine giftige Müllhalde sei, war fast unmöglich zu verdrängen“, schreibt die New York Times. Industrieabfälle wurden in den Fluss geleitet. Überschwemmungen spülten Dreck ins Wasser. Menschen entsorgten Müll und Fäkalien im Fluss.

Sowohl Menschen als auch Tiere profitieren von dem gereinigten Fluss

Seit den 1970er-Jahren arbeiten Umweltorganisationen und Politik an Lösungen – nun scheinen sich ihre Bemühungen auszuzahlen. Industrielle Verunreinigungen wurden eingeschränkt, effektive Ableit- und Hochwasserschutzsysteme installiert und der Fluss nicht als Müllhalde, sondern als wertvoller Erholungsraum etabliert. Nicht nur der Mensch profitiert davon. Zahlreiche Fischarten, Biber, Otter, Schildkröten und Bisamratten siedelten sich wieder im Fluss an, Fisch- und Weißkopfseeadler wurden beim Jagen beobachtet.

Weltweit sind in den vergangenen Jahren ähnliche positive Entwicklungen bei der Reinigung von Großflüssen zu beobachten. Bekanntestes Beispiel ist wohl die Seine in Paris, an der in diesem Jahr drei Badestellen eröffnet wurden. Nachdem Industrieanlagen am Jangtse in China geschlossen, umgesiedelt oder kontrolliert wurden und ein Fischereiverbot verhängt wurde, verbesserte sich der Lebensraum für die vor dem Aussterben bedrohten Jangtse-Flussdelfine. Nach 30 Jahren Pause ist seit 2023 Baden am Niagara in Kanada wieder erlaubt. Der Tiber in Rom soll ebenfalls renaturiert werden.

Auch in Deutschland erholen sich Flüsse

Auch in Deutschland gibt es Erfolge: Die einst als Europas schmutzigster Fluss bekannte Emscher im Ruhrgebiet gilt seit 2021 als revitalisiert. Und in der Oder hat sich der Fischbestand nach dem Massensterben 2022 wieder erholt. Das zeigt: Gewässer können sich durch konsequente Reinigung und Renaturierung erholen.