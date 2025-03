Motorradfahrer nach Auffahrunfall auf A5 schwer verletzt

Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 am Sonntag befindet sich ein Motorradfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Leichte Verletzungen erlitten hingegen vier der Insassen eines Autos, das in den Unfall in Frankfurt am Main verwickelt war, wie die Polizei mitteilte. Sie hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eine Autofahrerin hatte am Sonntagnachmittag nach aktuellen Erkenntnissen wegen des Verkehrs gebremst. Der Fahrer des Autos hinter ihr hatte zwar noch abgebremst, fuhr aber trotzdem auf ihren Wagen auf. Unmittelbar danach prallte demnach der 63 Jahre alte Motorradfahrer gegen das Heck des zweiten Autos und wurde von seinem Fahrzeug geschleudert. Nur der Fahrer und die Fahrerin der Autos blieben unverletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die A5 war kurzzeitig voll gesperrt.