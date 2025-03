Mädchen bei Unfall an Haltestelle schwer verletzt

Ein achtjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall bei Reiskirchen (Landkreis Gießen) schwer verletzt worden. Das Kind war am Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle aus einem Linienbus ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Anschließend überquerte es direkt hinter dem Bus die Straße. Dabei wurde das Mädchen frontal von dem Auto eines 33-Jährigen erfasst, der aus entgegengesetzter Richtung kam. Die Achtjährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

