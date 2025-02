Von Kälte bis Nelke Bis zum Termin: Zahnschmerzen lindern mit diesen Hausmitteln

Beim Kauen schießt auf einmal ein Schmerz in den Kiefer. Oder der Zahn pocht nachts fies. Bei Zahnweh gilt: ab zum Zahnarzt. Was macht die Schmerzen in der Zwischenzeit erträglicher?