Nick Wilder als Schurke bei Karl-May-Spielen

Er kennt den echten Westen von seinem Landhaus in Montana. In diesem Sommer reitet Nick Wilder als einer der Gaststars bei den Karl-May-Spielen von Bad Segeberg. Es ist eine Rückkehr in die Heimat.

Für alle drei Gaststars des Stücks "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg, die sich erstmals hoch zu Ross und in Kostümen vorstellten, ist es wie Heimkommen. Sila Sahin (38) als Häuptlingstochter Ribanna spielte bereits in der Saison 2017 als "Lea-tshina, die Weiße Feder" in Bad Segeberg und ist einem großen Publikum aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und vielen weiteren Fernsehrollen bekannt.

Jan Hartmann als Titelheld Old Firehand wuchs ganz in der Nähe in Schleswig-Holstein auf. Der 43-Jährige spielt regelmäßig den Hochzeitsplaner bei der ZDF-"Kreuzfahrt ins Glück" und in vielen Serien und Filmen.

Nick Wilder, der als Gangsterboss Emery Forster in der Kalkberg-Arena das Böse verkörpern wird, stammt von der nahegelegenen Ostseeinsel Fehmarn. Der 71-Jährige, der ein Anwesen im US-Bundesstaat Montana besitzt, ist Fernsehzuschauern nicht nur als langjähriger Schiffsarzt des ZDF-"Traumschiffs" bekannt, er war auch viele Jahre Fernseh-Werbegesicht einer Versicherung.

Sila Sahin erinnert sich an die Saison 2017 als einen unvergesslichen Sommer. "Ich habe mir im tiefsten Herzen gewünscht, dass ich das noch einmal machen kann." Die Karl-May-Saison am Kalkberg beginnt in diesem Jahr am 29. Juni.

