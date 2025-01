Dachstuhlbrand in Silvesternacht: Rund 200.000 Euro Schaden

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Enzklösterle (Landkreis Calw) ist in der Nacht in Brand geraten – vermutlich ist das Haus zuvor von einer Silvesterrakete getroffen worden. Der Dachstuhl wurde «komplett zerstört», wie die Polizei mitteilte. Auch der Rest des Gebäudes wurde demnach durch Flammen und Löschwasser erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

