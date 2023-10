Von Storch kritisiert Deutsche Bahn – und verhilft ihr damit zu Netz-Hit

Beatrix von Storch kritisierte die Bahn. Die reagierte mit einer Fotomontage und landete damit einen Netz-Hit. Das wollte die AfD-Politikerin nicht auf sich sitzen lassen.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch hat der Deutschen Bahn zu einem viralen Netz-Hit verholfen. Doch von vorn. Am Sonntagabend veröffentlichte die 52-Jährige auf der Plattform X (vormals Twitter) ein Foto, auf dem sie mit Sonnenbrille und einer Kappe mit der Aufschrift "Make Germany Safe Again" vor einem ICE der Deutschen Bahn steht. Die Kappe sollte offenbar eine Anspielung auf die aktuelle Migrationsdebatte sein.

Von Storch kritisiert Deutsche Bahn – diese reagiert mit Fotomontage

Doch in ihrem Beitrag sollte es vor allem um ein ganz anderes Thema gehen. Von Storch schrieb zu dem Foto: "25 Minuten verspätete Abfahrt. Nach drei Minuten Fahrt Durchsage: Wir müssen nach dem nächsten Halt noch eine Drehfahrt machen – zusätzlich 15 Minuten. Wie ganz Deutschland: Nix mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel Haltung zeigen." Vor das Wort Haltung setzte sie ein Regenbogen-Emoji. Zudem merkte sie an, dass die Bahn "nur noch woke" könne.

Eine Reaktion der Deutschen Bahn ließ nicht lange auf sich warten. Die Presseabteilung des Konzerns bearbeitete das Foto und setzte als Bildhintergrund hinter von Storch eine Wüstenlandschaft. Dazu schrieb die Bahn: "Wir freuen uns, dass Sie Ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus."

Diese Reaktion kam bei Tausenden Nutzerinnen und Nutzern der Plattform gut an. Bereits am Montagvormittag hatten mehr als 19.000 Menschen unter der Antwort der Bahn den "Gefällt mir"-Button gedrückt und in Kommentaren den Konzern gelobt. Doch es gab auch Kritik. So wurde gefordert, die Bahn solle sich auf ihr Kerngeschäft, einen zuverlässigen Personenverkehr konzentrieren.

Von Storch reagiert auf Fotomontage der Deutschen Bahn

Auch von Storch ließ den Post der Deutschen Bahn nicht unkommentiert und antwortete wiederum auf X: "Diese kaputte Bahn ist noch KAPUTTER als ich es für möglich hielt: Inzwischen über 70 Minuten Verspätung. Noch lange nicht am Ziel." Anstatt sich zu entschuldigen "oder wenigstens kleinlaut den Mund zu halten", wünsche die Bahn sie in die Wüste. "Die können also neben Trans_X* auch Kundenbeschimpfung- ein 100 % Staatsbetrieb. Aber sonst NIX!"

