22 Verletzte nach Explosion am Nürburgring

Bei einer Explosion im Fahrerlager am Nürburgring hat sich am Freitag eine Explosion ereignet. Wie die Polizei Koblenz mitteilt, seien dabei mindestens 22 Personen zum Teil schwer verletzt worden. Den Angaben zufolge explodierte vermutlich im Rahmen von Probe- und Einstellfahrten vor dem ADAC Ruhr-Pokal-Rennen eine Druckflasche. Die Ermittlungen der Polizei sind allerdings nicht abgeschlossen. Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt, einige von ihnen bei Bedarf in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben der Veranstalter explodierte die Druckluftflasche hinter der Box 27 im Fahrerlager. Daraufhin seien die Probefahrten sofort eingestellt worden. Mit der Druckluftflasche werde Luftdruck für eine Anlage zum Anheben und Absenken der Autos erzeugt. Nach Informationen der dpa seien neben vier Rettungshubschraubern und mehreren Krankenwagen auch Seelsorger vor Ort im Einsatz gewesen. Die Staatsanwaltschaft habe derweil die Ermittlungen aufgenommen.

ADAC Ruhr-Pokal-Rennen findet wie geplant auf dem Nürburgring statt

Der Veranstalter teilte inzwischen mit, dass das Rennen am Samstag wie geplant stattfinden soll. „Es ist während des Tests ein bedauerlicher Unfall passiert und wir sind alle zutiefst erschüttert und in Gedanken bei den Betroffenen“, wird der Chef der Rennserie, Mike Jäger, in einer Mitteilung zitiert. Der Vorfall stehe jedoch in keinem direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung, sodass man mit den Teams beschlossen haben, den Event durchzuführen. (mit dpa)