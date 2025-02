Drogenschmugglerin am Frankfurter Flughafen gestoppt

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen hat eine von der Staatsanwaltschaft gesuchte Frau bei der Ausreise nach Abu Dhabi verhaftet. Das Amtsgericht Frankfurt hatte die 27-Jährige im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.800 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt, teilte die Polizei mit. Da sie diesen Betrag nicht zahlen konnte, hätte sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen antreten müssen.

Bei der Durchsuchung am Montagabend gab die Frau an, dass sie Amphetamine in einer Überraschungsei-Kapsel dabeihabe. Die Kapsel gab sie freiwillig heraus, hieß es. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.