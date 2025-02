Verbände fordern von CDU «menschenrechtliche Brandmauer»

Vor Beginn des CDU-Parteitags in Berlin kritisieren Flüchtlings- und Sozialverbände die Diskussionen um die Pläne einer verschärften Migrationspolitik. Auch Verbände aus Hessen gehören zu den Unterzeichnern.«Stehen Sie zu Ihren christlichen und demokratischen Werten und bewahren Sie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zum Wohle aller Menschen in Deutschland», heißt es in einem Schreiben.

Der Appell ist unter anderem vom Caritasverband für die Diözese Limburg, dem Paritätischem Wohlfahrtsverband Hessen, der Diakonie Hessen und dem Flüchtlingsrat Hessen unterzeichnet. Insgesamt werden mehr als 140 Unterzeichner aufgeführt.

Sie appellieren an die CDU, sich zu einer «menschenrechtlichen Brandmauer» zu bekennen. Zudem kritisieren sie die von der Union geforderte Maßnahmen wie die Zurückweisungen an den Grenzen und die Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Gruppen als «polarisierende und grob rechtswidrige Forderungen». Diese seien nicht dafür geeignet, aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.