Joe Biden begnadigt zu Thanksgiving traditionell Truthähne

Sie entkommen dem Backofen und enden nicht auf dem Teller: Kurz vor Thanksgiving begnadigt US-Präsident Joe Biden am Montag zwei Truthähne im Weißen Haus.

Diese zwei Truthähne entkommen dem Backofen und landen in diesem Jahr nicht auf einer Thanksgiving-Tafel: US-Präsident Joe Biden begnadigt am Montag im Weißen Haus den nationalen Truthahn und "seinen Stellvertreter". Die beiden Tiere wurden nach Angaben aus dem Weißen Haus in der Nähe von Monroe im US-Bundesstaat North Carolina aufgezogen.

Auch schon im vergangenen Jahr bewahrte Biden bei einer feierlichen Veranstaltung zwei Truthähne vor dem Tod. Vor der Zeremonie waren die beiden Tiere wie üblich in einem Luxushotel in der Nähe des Weißen Hauses untergebracht. Damit folgte der Präsident einem alten Brauch zu Thanksgiving, dem Erntedankfest in den USA.

Vor Thanksgiving: US-Präsidenten begnadigen Truthähne

Die Präsidentenfamilie erhält seit dem 19. Jahrhundert vor dem Feiertag einen besonders prächtigen Truthahn. Nach Angaben des Weißen Hauses soll Präsident Abraham Lincoln (1861 bis 1865) auf Bitten seines Sohnes das erste Mal eines der Tiere begnadigt haben. Unter Präsident George Bush senior wurde die Truthahn-Begnadigung 1989 festes Ritual.

Thanksgiving am Donnerstag: Festessen mit der ganzen Familie

Der eigentliche Feiertag, der vielerorts als Familienfest begangen wird, findet am Donnerstag (24. November) statt. Thanksgiving wird in den USA traditionell mit der ganzen Familie bei einem großen Festessen – mit Truthahn – gefeiert. Ein wichtiger Brauch ist ein Dankgebet, das meist vom Familienoberhaupt gesprochen wird. Oft sagt zudem jeder Anwesende, wofür er dankbar ist und was seine Wünsche für die Zukunft sind.

Der Ursprung von Thanksgiving geht bis in das Jahr 1621 zurück. Ein Jahr zuvor sollen die Pilgerväter, die ersten englischen Siedler, in Plymouth Rock, Massachusetts, gelandet sein. Sie wurden von den dort lebenden Indianern vom Stamm der Wampanoag aufgenommen. Die Pilgerväter waren nach ihrer langen Reise ausgehungert. Ohne Hilfe hätten sie den Winter wohl nicht überlebt. Die Ureinwohner zeigten ihnen den Mais- und Getreideanbau. Im darauffolgenden Jahr fiel die Ernte sehr üppig aus. Um ihre Dankbarkeit zu zeigen, feierten die Pilger mit den Ureinwohnern ein dreitägiges Erntedankfest.