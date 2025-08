Burkardt und Wahi treffen bei Remis gegen Philadelphia

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist bei seiner USA-Reise gegen Philadelphia Union nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Eintracht trennte sich vom Gastgeber mit einem 2:2 (1:1). Zugang Jonathan Burkardt (3. Minute) traf zum 1:0, Elye Wahi (60.) zum 2:1. Philadelphia konnte aber jeweils ausgleichen.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller haderte nach der Partie vor allem mit der Chancenverwertung. «Wir hätten drei, vier Tore mehr schießen können, wenn nicht sogar müssen», sagte er. Das Ergebnis sei für ihn aber erst einmal zweitrangig.

Noch ein Test vor Pflichtspiel-Auftakt

Das Spiel gegen Philadelphia war nach den Duellen mit Aston Villa (2:2) und Louisville City FC (5:2) der dritte und letzte Test für die Eintracht auf der fast zweiwöchigen US-Tour, die damit auch endete.

Die Generalprobe in der Vorbereitung auf die neue Saison steigt für die Frankfurter am kommenden Samstag (18.00 Uhr). Dann ist die Mannschaft in London beim englischen Erstligisten FC Fulham zu Gast.

Frankfurts Zugang Jonathan Burkardt erzielte gegen Philadelphia Union das 1:0. Foto: Arne Dedert/dpa