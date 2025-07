Darmstadt gewinnt Testspiel gegen Schweizer Erstligisten

Der SV Darmstadt 98 hat sein Testspiel gegen den FC St. Gallen im Trainingslager in Bad Wörishofen gewonnen. Der Fußball-Zweitligist besiegte den Schweizer Erstligisten mit 4:2 (4:1). Die Treffer für den SVD erzielten Luca Marseiler, Aleksandar Vukotic, Fraser Hornby und Killian Corredor.

Für die Lilien endet das Trainingslager am Freitag. Am kommenden Mittwoch ab 16.30 Uhr stehen dann ein Fanfest und die Saisoneröffnung am Böllenfalltor auf dem Programm. Die Generalprobe für die Zweitliga-Saison steigt am 26. Juli beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim.

Die Zweitliga-Saison beginnt für die Darmstädter am 2. August mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum.