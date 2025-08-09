Icon Menü
Vorbereitung: Eintracht mit Sieg und Niederlage bei Fulham

Vorbereitung

Eintracht mit Sieg und Niederlage bei Fulham

Erst gewonnen, dann verloren - so lautet die Bilanz von Eintracht Frankfurt nach dem Doppel-Test beim FC Fulham. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trifft auch ein Sommer-Zugang der Hessen.
Von dpa
    Streckte sich beim Gegentor vergeblich: Eintracht-Torwart Kevin Trapp.
    Streckte sich beim Gegentor vergeblich: Eintracht-Torwart Kevin Trapp. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

    Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel mit einem Sieg und einer Niederlage gegen den FC Fulham abgeschlossen. Nach einem 3:1 beim Premier-League-Club aus London unter Ausschluss der Öffentlichkeit mussten sich die Frankfurter vor Zuschauern mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

    Im ersten der beiden Spiele erzielten Elye Wahi mit einem Doppelpack und Ritsu Doan, der erst vor wenigen Tagen vom SC Freiburg nach Frankfurt gewechselt war, die Treffer für die Eintracht.

    Chaïbi im zweiten Härtetest mit der Chance zum Ausgleich

    Wenige Stunden später verlor die Eintracht verdient. Fulhams Raúl Jiménez sorgte in der 35. Minute mit einem sehenswerten Freistoßtor für den Endstand. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Farès Chaïbi (67.), der aber am Pfosten scheiterte.

    Die Eintracht bestreitet am 17. August ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Saison. Dann sind die Hessen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten FV Engers zu Gast. Sechs Tage später empfangen die Frankfurter zum Bundesliga-Auftakt Werder Bremen.

    Eintracht Frankfurt hat das letzte Saison-Testspiel beim FC Fulham verloren.
    Eintracht Frankfurt hat das letzte Saison-Testspiel beim FC Fulham verloren. Foto: James Manning/PA Wire/dpa
