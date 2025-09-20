Icon Menü
Vorentscheid Weinmajestät: Gibt es einen Deutschen Weinkönig? - Erstmals Mann im Finale

Vorentscheid Weinmajestät

Gibt es einen Deutschen Weinkönig? - Erstmals Mann im Finale

Die Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche. Nun steht die Tradition vor großen Änderungen. Übernimmt mit Levin McKenzie erstmals ein Mann das Amt?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Levin McKenzie möchte der erste Deutsche Weinkönig werden - er steht im Finale.
    Levin McKenzie möchte der erste Deutsche Weinkönig werden - er steht im Finale. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Erstmals steht ein Mann im Finale um das Amt der «Deutschen Weinmajestät». Das ergab der Vorentscheid des Wettbewerbs im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße. Dabei setzte sich Levin McKenzie (Anbaugebiet Rheinhessen) durch. Daneben qualifizierten sich vier Frauen für das Finale am 26. September ebenfalls in Neustadt/Weinstraße.

    Insgesamt konkurrierten beim Vorentscheid zehn Frauen und erstmals zwei Männer. Deswegen heißt der Wettbewerb in diesem Jahr geschlechterneutral «Wahl der Deutschen Weinmajestät». Die fünf Glücklichen konnten die rund 70-köpfige Jury mit profundem Weinwissen in Deutsch und Englisch überzeugen.

    Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin der amtierenden «Majestät» Charlotte Weihl (Anbaugebiet Pfalz). Sollte eine Frau gewinnen, wird sie zur Weinkönigin. Gewinnt ein Mann das Finale 2025, trägt er den Premierentitel Deutscher Weinkönig. Das Amt wirbt seit 1949 für die Branche.

    Für das Finale qualifizierten sich neben McKenzie auch Emma Meinhardt (Sale-Unstrut), Anna Zenz (Mosel), Katja Simon (Hessische Bergstraße) und Lucia Winterhalter (Baden).

    Gesucht wird eine Nachfolge für die amtierende Deutsche Weinkönigin Charlotte Weihl. (Archivbild)
    Gesucht wird eine Nachfolge für die amtierende Deutsche Weinkönigin Charlotte Weihl. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
    Ins Finale schafften es vier Frauen und ein Mann. Insgesamt gab es zehn Bewerberinnen und zwei Bewerber.
    Ins Finale schafften es vier Frauen und ein Mann. Insgesamt gab es zehn Bewerberinnen und zwei Bewerber. Foto: Uwe Anspach/dpa
    Lucia Winterhalter (Anbaugebiet Baden) hat es ebenfalls ins Finale geschafft.
    Lucia Winterhalter (Anbaugebiet Baden) hat es ebenfalls ins Finale geschafft. Foto: Uwe Anspach/dpa
    Katja Simon (Hessische Bergstraße) strebt das Amt Deutsche Weinkönigin an.
    Katja Simon (Hessische Bergstraße) strebt das Amt Deutsche Weinkönigin an. Foto: Uwe Anspach/dpa
    Anna Zenz (Anbaugebiet Mosel) möchte Deutsche Weinkönigin werden.
    Anna Zenz (Anbaugebiet Mosel) möchte Deutsche Weinkönigin werden. Foto: Uwe Anspach/dpa
    Emma Meinhardt tritt für das Anbaugebiet Rheingau an.
    Emma Meinhardt tritt für das Anbaugebiet Rheingau an. Foto: Uwe Anspach/dpa
