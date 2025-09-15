Nach Sturz ins Gleisbett - Tatverdächtige in Fachklinik

Nachdem ein 79-Jähriger in einer Offenbacher S-Bahnstation mutmaßlich angerempelt wurde und dann in das Gleisbett gestürzt war, ist die Tatverdächtige in einer Fachklinik untergebracht worden. Das teilten die Polizei Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mit-

Demnach soll die 43-Jährige den Senior am Sonntag an der Station Marktplatz so heftig anrempelt haben, dass dieser ins Gleisbett fiel und dabei Verletzungen erlitt. «Eine einfahrende S-Bahn konnte durch eine Gefahrenbremsung rechtzeitig anhalten, sodass Schlimmeres verhindert wurde», erklärte die Polizei. Der Mann wurde mit mehreren Prellungen und Frakturen in eine Klinik gebracht.

Ermittlungsrichter ordnet Unterbringung in Fachklinik an

Die 43-Jährige wurde laut den Angaben am Montag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in der Fachklinik an.

Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden. «Insbesondere wird ein bis dato unbekannter Zeuge gesucht, mit dessen Unterstützung der Geschädigte aus dem Gleisbett herausgeholt worden sein soll», hieß es.