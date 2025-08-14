Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen

Zwei Männer sind in Wiesbaden festgenommen worden, weil sie drei Mädchen in einem Freibad belästigt haben sollen. Die 29 und 39 Jahre alten Verdächtigen sollen die Mädchen am Mittwoch im Alter zwischen 13 und 14 Jahren im Schwimmbecken umkreist und sie dann unter Wasser berührt haben, teilte die Polizei mit.

Die Bademeister des Freibads seien unmittelbar hinzugezogen worden und hätten die beiden Männer mit ins Büro genommen. Dort seien sie von der Polizei festgenommen worden. Gegen sie laufe nun ein Ermittlungsverfahren.

Ähnliche Taten hatte es mehrfach in diesem Sommer gegeben. Zwei minderjährige Mädchen sollen in einem Freibad in Selters (Landkreis Limburg-Weilburg) von einem Mann sexuell belästigt worden sein. Mutmaßlichen sexuelle Belästigungen gab es auch in einem Schwimmbad in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis).