Vorfall in Freibad: Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen

Vorfall in Freibad

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen

Die Verdächtigen sollen drei 13- bis 14-Jährige in einem Freibad in Wiesbaden unter Wasser umkreist und berührt haben. Die Männer wurden festgenommen.
Von dpa
    •
    •
    •
    Drei Männer sind in einem Wiesbadener Schwimmbad festgenommen worden. (Symbolbild)
    Drei Männer sind in einem Wiesbadener Schwimmbad festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Zwei Männer sind in Wiesbaden festgenommen worden, weil sie drei Mädchen in einem Freibad belästigt haben sollen. Die 29 und 39 Jahre alten Verdächtigen sollen die Mädchen am Mittwoch im Alter zwischen 13 und 14 Jahren im Schwimmbecken umkreist und sie dann unter Wasser berührt haben, teilte die Polizei mit.

    Die Bademeister des Freibads seien unmittelbar hinzugezogen worden und hätten die beiden Männer mit ins Büro genommen. Dort seien sie von der Polizei festgenommen worden. Gegen sie laufe nun ein Ermittlungsverfahren.

    Ähnliche Taten hatte es mehrfach in diesem Sommer gegeben. Zwei minderjährige Mädchen sollen in einem Freibad in Selters (Landkreis Limburg-Weilburg) von einem Mann sexuell belästigt worden sein. Mutmaßlichen sexuelle Belästigungen gab es auch in einem Schwimmbad in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis).

