Besitzerin verletzt sich bei Rettung von eingesperrtem Hund

Eine Frau hat sich schwere Schnittverletzungen zugezogen, um ihren eingesperrten Hund aus dem Auto auf einem Campingplatz in Reichenau (Kreis Konstanz) zu befreien. Die automatische Türverriegelung des Wagens hatte sich am Samstagnachmittag aktiviert, während der Schlüssel noch im Auto lag, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Besitzerin bereits selbst eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei an der Hand verletzt. Der Hund war wohlauf, die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt.

