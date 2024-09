Feuerwehr Hanau bekämpft Waldbrände künftig mit Löschroboter

Die Feuerwehrleute in Hanau bekommen im Kampf gegen Waldbrände Unterstützung von einem Löschroboter. Ihn wolle die Hanauer Feuerwehr am Montag (12.00 Uhr) in einem Waldstück erstmals vorführen, unter anderem gemeinsam mit dem hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU), teilte die Stadt mit. Die dortige Feuerwehr sei die erste in Deutschland, die den Löschroboter mit dem Namen «Magirus Wolf R1» angeschafft hat.

Zum Einsatz komme er in Zukunft unter anderem bei der Waldbrandbekämpfung mit der Unterstützung von Drohnen, also bei komplexen Einsatzlagen. Er solle dabei die Risiken für die Einsatzkräfte minimieren. «Die Feuerwehr Hanau ist hiermit führend in der Implementierung dieser innovativen Technik in Deutschland», hieß es. Es gebe eine neue Sondereinheit «Spezielle Fähigkeiten/Robotik», zu der der Löschroboter fortan gehöre.