Vorhersage: Es wird ungemütlich in Hessen

Vorhersage

Es wird ungemütlich in Hessen

Nach einem sonnigen Spätsommerwochenende wird es nun ungemütlich in Hessen. Gebietsweise fällt schauerartiger Regen, auch einzelne Gewitter und Starkregen sind möglich.
Von dpa
    Auf Sonne am Wochenende folgt ein nasser Wochenstart (Symbolbild)
    Auf Sonne am Wochenende folgt ein nasser Wochenstart (Symbolbild) Foto: Martin Gerten/dpa

    Nach einem sonnigen Wochenende wird das Wetter in Hessen ungemütlicher, auch vereinzelte Unwetter werden nicht ganz ausgeschlossen. So zeigt sich der Himmel am Montag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise fällt schauerartiger Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Zum Nachmittag kann es einzelne Gewitter mit der Gefahr von Starkregen geben. Auch vereinzelte Unwetter schließen die Meteorologen nicht ganz aus. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 24 Grad.

    Auch am Dienstag ist es den Prognosen zufolge stark bewölkt. Von Südwest nach Nordost zieht kräftiger, schauerartiger Regen. Teils kann es Gewitter oder mehrstündigen Starkregen geben, auch Unwetter sind möglich. Die Höchstwerte erreichen nur noch 12 bis 8 Grad.

