Etwas milderes und trockeneres Wetter in Hessen

In Hessen wird es in den kommenden Tagen etwas milder und trockener. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach prognostiziert für heute stellenweise heiteres Wetter, meist soll es nicht regnen. Bei Höchstwerten von elf bis 16 Grad weht nur ein schwacher, teils mäßiger Wind. In der Nacht zum Mittwoch kann es demnach vor allem auf Berggipfeln starke bis teils stürmische Böen geben. Die Werte sinken auf zehn bis vier Grad, weitestgehend bleibt es niederschlagsfrei.

Auch am Mittwoch soll es nur selten regnen. Die Bewölkung ist den Angaben des DWD zufolge wechselnd bis gering und die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad. Im Bergland kann es örtlich noch starke Windböen geben. Nachts sinken die Werte auf elf bis sechs Grad, es bleibt größtenteils regenfrei.

Etwas regnen kann es am Donnerstag örtlich. Dann ziehen vom Westen her dichte Wolken auf. Dabei wird es deutlich wärmer, mit Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad. Der Wind flacht dann ab. Wechselnde bis starke Bewölkung sowie etwas Regen ziehen in der Nacht zum Freitag auf. Es kann dichten Nebel geben. Die Tiefstwerte liegen bei elf bis sieben Grad.