Graues, aber mildes Wetter in Hessen erwartet

Viele Wolken am Himmel, aber dafür Temperaturen von bis zu 13 Grad hat das Wetter in Hessen in dieser Woche zu bieten. Stellenweise gebe es heute etwas Sprühregen, dafür am Nachmittag aber örtlich auch mal Auflockerungen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

Stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise nass soll auch die Wochenmitte werden. Dafür bleibe es aber mild mit höchstens 8 bis 11 Grad am Mittwoch und sogar 9 bis 13 Grad am Donnerstag. Menschen im Bergland warnen die Meteorologen allerdings für beide Tage vor stürmischen Böen. Am Donnerstag seien dort vereinzelt auch Sturmböen möglich.

Ein wenig kühler wird es am Freitag wieder: Höchstens 4 bis 7 Grad hat der letzte Tag vor dem kalendarischen Winteranfang zu bieten. Dazu soll es laut DWD grau bleiben und zeitweise schauerartig regnen, wobei zwischenzeitlich auch Auflockerungen möglich sind. Wenn es demnach im Bergland vereinzelt schneit oder Schneeregen gibt, wird es zudem entsprechend glatt.