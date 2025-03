Graues Wetter und unter 10 Grad in Hessen erwartet

Auf jede Menge Wolken und etwas Regen müssen sich die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen einstellen. Im Süden falle heute zeitweise etwas Regen aus einem stark bewölkten bis bedeckten Himmel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ansonsten bleibe es aber meist trocken bei höchstens 6 bis 9 Grad.

Ähnlich grau bleibt es bis inklusive Freitag. Der Donnerstag bringt gebietsweise Regen mit, der ab einer Höhe von 200 bis 400 Metern als Schnee fällt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Am Freitag soll es hingegen meist schwache Schauer bei höchstens 3 bis 7 Grad geben.

Der Samstag startet bei maximal 6 bis 9 Grad zwar ebenfalls bewölkt, aber ab dem Mittag sind vor allem im Nordwesten Auflockerungen drin. Der Regenschirm kann zum Start ins Wochenende voraussichtlich wieder zu Hause bleiben.