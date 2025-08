Neue Woche bringt sommerliches Wetter zurück

Die neue Woche beginnt mit vielen Wolken, doch ab Dienstagnachmittag ist der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge besseres Wetter in Sicht. Am Montag gehen zunächst noch Schauer nieder, es wird maximal 21 bis 25 Grad warm. Auch in der Nacht auf Dienstag und am Dienstagvormittag regnet es noch, teilweise kräftig.

Am Dienstagnachmittag lockern die Wolken auf und es ist oft heiter, wie es in der Vorhersage heißt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Der Mittwoch wird im Süden sonnig, im Norden heiter bis wolkig. Es bleibt trocken, die Höchstwerte steigen auf 22 bis 25 Grad.

Heiter und teils sonnig soll es auch am Donnerstag werden. Mit maximal 24 bis 28 Grad ist es sommerlich warm, dazu bleibt es trocken.